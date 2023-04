“Odvjetnici odugovlače suđenje? Dobar izgovor, ali sudac upravlja postupkom”

Podijeli :

Šefica USKOK-a iznenadna je dala ostavku zbog slupane škode, suci su pred bijelim štrajkom, dio sudaca svađa se javno s političarima, neki od njih odgađaju ročišta zbog “zlovolje”. Predsjednik Vrhovnog suda nedavno je baš u Točki na tjedan govorio kako je sudstvo pred kolapsom, a da se tužiteljstvo sustavno i namjerno slabi.

U tom pravosudnom neredu, postoji i treća strana – odvjetnici. Često ih se čuje kada govore o pravima svojih branjenika, ali rijetko progovaraju o sustavnim problemima pravosuđa. Štoviše – vrlo često ih se i otvoreno optužuje da upravo oni zavlače postupke, otežu suđenja i nabijaju troškove klijentima.

O svim tim dojmovima ili predrasudama u Točki na tjedan govorio je predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Robert Travaš.

Ostavka Vanje Marušić

Upitan za komentar ostavke šefice USKOK-a, Travaš je kazao da ga nakon 35 godina u pravosuđu teško nešto može iznenaditi, ali dodaje da se tu radi o jednom trivijalnom razlogu iz poslova Uprave.

“To je interna stvar DORH-a i Uskoka. Naravno, ne znam sve detalje, ali koliko sam pročitao radi se o anonimnoj prijavi. Inače, nisam pristalica anonimnih prijava. Ako znate za nekakvu nezakonitost ili neusklađenost, onda se i potpišite, a zakon vas štiti u tom slučaju. Nama odvjetnicima je bitno da ta tijela funkcioniraju da bi pravosuđe moglo dalje raditi”, rekao je Travaš.

Što se tiče pozicije vozača koji je izazvao nesreću službenim autom oko čega je i nastala cijela priča, Travaš dodaje da se svakome može dogoditi prometna nesreća.

“Meni je malo čudno da neka službena vozila nemaju kasko osiguranje. Zato i postoje takva vrsta osiguranja, osobito ako flotno voze vozila”, rekao je Travaš.

Negativna slika o pravosuđu

Slaže se da priče poput ove zbog koje je Marušić dala ostavku, kao i brojne druge afere stvaraju loš dojam, ali Travaš smatra da je u svemu za dojam bitno kako pravosuđe funkcionira.

“Najlošiji dojam o pravosuđu ne stvaraju ovakvi događaji koji su povodi za nekakve ostavke ili promjene ljude, nego da pravosuđe ne funkcionira u cjelini. Mislim da naše stranke najviše pogađa dugotrajnost postupka, bilo u kaznenim ili civilnim predmetima. Mi to znamo iz prve ruke jer smo mi prve žrtve nezadovoljstva. Stranke ponekad sumnjaju u naše sposobnosti da zastupamo njihove interese i ostvarimo ih u razumnom vremenu”, navodi Travaš.

Na česte optužbe da odvjetnici odugovlače postupke, Travaš odgovara da je sudac taj koji upravlja postupkom.

“To je dobar izgovor, ali postupkom ne upravlja odvjetnik, nego sudac. On u sadašnjim procesnim pravilima ima dovoljno instrumenata da spriječi bilo kakvu zloupotrebu ili odugovlačenje postupka. Na sucima je da te instrumente i koriste. Ako odvjetnik zloupotrebljava postupak, postoji mogućnost kazne”, poručio je.

Rad odvjetništva

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić govori o tome kako odvjetnici vrlo često neopravdano koriste niz raznih procesnih prava, pa i ono na reviziju pred Vrhovnim sudom, kako bi na neki način sebi osigurali zaradu te da to usporava procese. Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore odbacuje te kritike i poručuje da im je žao što nisu dobili priliku za razgovor s predsjednikom Vrhovnog suda.

“U HOK-u ipak imamo najviše saznanja o stanju u odvjetništvu. Mislimo da taj argument otpada jer već duže vremena naša tarifa određuje četiri radnje u postupku koje sud odredi da su bile nužne za vođenje postupka”, rekao je Travaš pa nastavio:

“Prvo, mi nemamo interesa to odugovlačiti, a druga je stvar ako stranka od vas još nešto traži da kažete i njezin stav izrazite kroz daljnje podneske koje će vam stranka i platiti. Ali to je dogovor vas i stranke, i ne utječe na onaj trošak koji će sud na kraju odrediti i to se stranci mora jasno naznačiti.”

Dodaje i da će stranka teško platiti nešto što nije nužno da bi se njezina prava ostvarila.

Vezano uz kritike da odvjetnici iskorištavaju instrument zahtjeva za revizijom pred Vrhovnim sudom, Travaš navodi da se ti zahtjevi većinski odbijaju.

“Da bi imali instrument za napraviti kvalitetan prijedlog, moramo imati dostupnu kompletnu sudsku praksu. Tek onda možemo razgovarati o onome što piše u izvješću predsjednika Vrhovnog suda – da se prati rad odvjetnika pa ako ima puno odbačenih ili odbijenih prijedloga za revizijom da bi se tom odvjetniku trebalo ili privremeno ili trajno zabraniti pristup Vrhovnom sudu. Sada o tome ne može biti govora jer prvo moramo stvoriti uvjete za kvalitetno podnošenje zahtjeva. Ako odbijate 90 posto takvih zahtjeva, onda nešto nije u redu u tom sustavu”, ističe Travaš.

Bod u odvjetničkoj tarifi nedavno je poskupio za 50 posto. Na pitanje koji su bili razlozi za toliko poskupljenje, Travaš odgovara da su se za to povećanje odlučili nakon puno godina:

“Vrijednost boda nije povećana od 1994. godine, punih 28 godina. Ne znam je li potrebno objašnjavati koliko su troškovi porasli u 28 godina. Ono što je bitno za naglasiti jest da tarifa pruža mogućnost ugovaranja i na drugačiji način. Dakle, može se ugovoriti i zastupanje po paušalu za pravne savjete, po uspjehu, na sate, u nekim jednostavnijim slučajevima se može ići na sniženje za 50 posto.”

Najavio je da uskoro ide i usklađivanje troškovnika s eurom te da će tada cijena boda ostati na istoj razini, kao i da će se kod nekih kategorija voditi briga o socijalnom pitanju.

“Naše dizanje cijene boda nije imalo nikakve veze s usklađenjem s eurom, nego s ovim što sam rekao. A sada se radi izrada novog teksta koji će biti usklađen s eurom i kod te izrade dodajemo neke radnje koje su u među vremenu donesene u zakonu koji nisu bili tarifirani. Vodit ćemo brigu o najugroženijim kategorijama ljudi”, poručio je Travaš.

“Ni suci nisu izuzeti od financijskih problema”

Suci su pred štrajkom, imamo tužiteljstvo u kojem gotovo da ne mogu naći nekog tko će raditi. Dobiva se dojam kao da je u odvjetništvu najbolje. Travaš se ne slaže s tim te poručuje da ni odvjetnici nisu izuzeti od financijskih problema pa čak i ovrha. Argumentirajući to, iznio je podatke za 2022. godinu.

“U Hrvatskoj ima 5130 odvjetnika i 1500 vježbenika, 385 odvjetničkih društava, od kojih je 18 u likvidaciji. Od tih odvjetnika imamo 175 blokiranih, od toga 126 dulje od godine i 85 dulje od 1000 dana, a 608 odvjetnika je u 2022. godini barem jednom bilo ovršeno. Prosječna vrijednost po tim blokadama kroz godine je iznosila oko milijun kuna”, naveo je.

Postignut je dogovor, evo koliko će rasti plaće sucima

Govoreći o tome da vode dosta brige o poštivanju kodeksa etike, istaknuo je da u slučajevima kada je porezni dug odvjetnika značajan, automatski privremeno suspendiraju tog odvjetnika dok ne podmiri dugovanja. Otkrio je i podatke o kaznama koje su izrekli odvjetnicima zbog lakših i težih povreda službe:

“Što se tiče kazni, od srpnja 2021. do srpnja 2022. riješeno je 150 predmeta, stiglo je 57 novih, 141 je ukupno u postupku. U tom razdoblju donesene su 92 osuđujuće presude protiv naših kolega, najviše je bilo novčanih kazni (57), 24 ukora, ali bilo je i četiri gubitka prava na obavljanja odvjetništva na određeno vrijeme te sedam trajnih gubitaka na pravo obavljanja odvjetništva”, rekao je ukazujući da se ne libe niti trajnog oduzimanja ako je povreda jako teška.

Komentirao je i prozivke odvjetnika zbog sudjelovanja u postupcima ovrha.

“Tu postoje i troškovi javnih bilježnika, odvjetnika i FINA-e, čije troškove isto nitko ne propituje. Odvjetnici postupaju po nalogu stranke, nije vas odvjetnik ovršio. Ovrha dolazi u priči kada je neki dug već pravomoćno utvrđen za nešto što vi i ja redovito plaćamo, a netko drugi ne plaća”, kazao je.

