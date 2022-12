Jedna je osoba poginula u srijedu uslijed velikog lančanog sudara u kojem je sudjelovalo više od 200 vozila na mostu u kineskom gradu Zhengzhou, izvijestili su spasioci i državna televizija CCTV.

Nesreća se dogodila zbog guste magle, a automobili i kamioni snimljeni su nagomilani jedni na drugima, javlja Reuters.

Mnogi ozlijeđeni ostali su zarobljeni u svojim vozilima, a vatrogasna postrojba poslala je 11 vatrogasnih vozila i 66 vatrogasaca u pomoć, izvijestili su državni mediji.

Vidljivost je u srijedu ujutro u mnogim područjima bila manja od 500 metara, a ponekad i do 200 metara, objavila je meteorološka služba.

There was a huge pileup involving 400+ vehicles on Zhengxin Huanghe Bridge (郑新黄河大桥) — which connects Henan’s Zhengzhou and Xinxiang across the Yellow River — due to dense fog and icy road surface at around 10am Dec 28 morning…



1/n pic.twitter.com/o921ESRQ1m