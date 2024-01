Umirovljena Lajka sada je mentor novoj generaciji policijskih pasa: “Ona voli sve raditi!”

Hrvatsku je nedavno oduševila priča o policajcu Borisu Samboleku i njegovoj kuji Lajki, koja je nakon šest godina službe otišla u mirovinu. No, kao i velik broj umirovljenika, Lajka i dalje radi u penziji i to kao predavač. Obučava generacije novih policijskih pasa za detektiranje eksploziva i pregled terena. Ove godine, vodi generaciju od šest timova na četiri, ali i dvije noge.

Najnoviju generaciju škole za obuku pasa čine šest polaznika, među njima i jedna žena, a uz bok im pet belgijskih ovčara i jedan nizozemski.

Gloria Malin iz Udruge S-PAS: Uvijek misliš da si vidio sve i da te više ništa ne može slomiti… Koja je razlika između mješanaca i tzv. dizajnerskih pasmina?

Ivan Šošić iz UPPS-a na obuci je s Korom, koja je službeni pas za detekciju eksploziva. Filip Mlinarić iz granične policije na obuci je s Fridom. Danijel Kiptavi iz Primorsko-goranske policije je s Bullom na obuci za detekciju eksploziva. Tomislav Krčelić iz PU Zagrebačke s Marsom je također na obuci za detekciju eksploziva.

Pola godine uče kako locirati, detektirati i upozoriti na eksplozivna sredstva. Frida i Filip u 10 sekundi našli su TNT.

Mentor im je umirovljena Lajka i njen partner Boris Sambolek.

“Imala je zdravstvenih problema, umirovljena je prije dvije godine. Tu je s nama, uživa u radu, malo radi kao demo pas, da vide polaznici tečaja kako pas radi”, rekao je Sambolek.

Akademija ove godine ima devet interventnih pasa, od kojih četiri za opijate i droge, a uskoro kreće obuka pasa za kadavere. Šestero s početka priče, ovisi o Lajkinom iskustvu.

“Ona voli sve raditi. Pretrage prostora. Vozila, otvorenih prostora. Ona je uvijek sve voljela radit. Nema tu nikakvog odvajanja, sve radi. Ona je uvijek radila prije dolaska štićenih osoba pregledavala prostor i vozila. To je bio njezin prioritet i zadatak”, kaže Sambolek.

Sposobnosti ove četveronožne policije su nevjerojatne. Sambolek dužnost obavlja s još uvijek aktivnom Bellom.

“Ako je osnovana sumnja da je podmetnut požar, traži to područje. Kad ga nađe, detektira ga. Ima sedam, osam vrsta mirisa, tekućina zapaljivih, koje ona detektira”, dodaje Sambolek.

Uzimaju ih kad imaju najmanje jednu godinu života. Umirove ih najkasnije s deset. O opasnostima posla ne razmišljaju, samo o ljubavi. Onoj prema psima.

Evo što polaznici obuke kažu o radu sa psima.

“Kod tog posla najviše volim to što sam stalno za životinjama. Što me to smiruje i što jednostavno volim pse.”

“Oduvijek mi je bio san raditi u policiji i onda još u kombinaciji s psima, mislim da nema boljeg posla.”

“Volim rad sa psima. Imam i doma psa. Ovo je sad još jedan član obitelji. Nakon dugo godina u policiji neki novi izazov.”