Umjetna inteligencija će vas sve zamijeniti

Nekoliko tisuća sudionika iz cijele regije okupilo se u Rovinju na Danima komunikacija. Ove godine na festivalu je prijavljeno 600 projekata u izboru za nagrade struke, u tri dana nastupa 125 predavača i izvođača, okupilo se105 kompanija, tvrtki i udruga partnera, pokrovitelja i prijatelja festivala.

Prvi festivalski dan obilježio je najpoznatiji svjetski zviždač, Edward Snowden koji se pridružio videolinkom i održao predavanje na temu Restoring Trust – How To Solve The Next Generation of Privacy & Security Dilemmas. U postavljanju pitanja pridružili su se i sudionici festivala. Iz perspektive sigurnosti i privatnosti, naglasio je da je cilj postaviti limite na institucionalnu moć te da budućnost nosi bolje zakone o privatnosti. Nekoliko se puta osvrnuo na činjenicu da kad prvi put upalimo mobitel i pristanemo na uvjete, na raspolaganju su im svi naši podaci, kako sada, tako i za pet godina. Stava je da je sloboda samo privid.

AI će poljuljati sve dosadašnje prakse

Cijenjeni stručnjak za nove tehnologije, futurist Ian Beacraft koji vodi agenciju za strateško predviđanje i razvoj na Danima komunikacija govorio je o tome što se događa kada se društvo suoči s velikim napretkom koji ruši ustaljene norme te poljulja općeprihvaćene prakse, od umjetničkih pravaca pa do društvenih znanosti.

Govoreći o umjetnoj inteligenciji, Beacraft je rekao da se mijenjaju paradigme, transformacija će koristiti društvu, ali će naše pretpostavke o tome što je potrebno za uspjeh i stvaranje vrijednosti biti dovedene u pitanje. Mnoge stvari koje držimo istinitima ili očitima prestat će funkcionirati kao istina.

Mnoge zaposlene će zamijeniti umjetna inteligencija, kaže Beacraft, iako će ova transformacija koristiti društvu. Pokazao je primjer AI Tv prezentera. Sintetički ljudi, tvrdi, korisni su za zajednicu jer umanjuju komfornu zonu, stvaraju kvalitetnije životne uvjete za generacije koje dolaze.

Sutherland: Racionalnost ne vodi nužno boljim izborima

Na Danima komunikacija izvrsno predavanje, s puno duha, održao je jedan od najoriginalnijih mislilaca u oglašivačkoj sferi, a i šire, autor popularnih bestsellera, Rory Sutherland.

Na temelju golemog životnog i profesionalnog iskustva iznio je tezu da racionalnost ne vodi nužno boljim izborima u našim životima te da nije nužno pokretač napretka budući da čaroliju čini i iracionalnost te da treba u živozu imati i testirati sreću. Često u životu, kaže Sutherland, najbolje odreagira, prirodni instinkt, najbolja rješenja nekad dolaze slučajno ili slučajno u kombinaciji s nadahnutom inspiracijom.

Utemeljitelj Ogilvyjeva sofisticirana pristupa bihevioralnoj ekonomiji, Rory Sutherland umjetnik je uvjeravanja. Često naglašava da je od lekcija složenih sustava tzv. fekti leptira. Vrlo male stvari, kaže, mogu imati vrlo, vrlo velike učinke.

