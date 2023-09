Uoči sjednice Nadzornog odbora HEP-a: Hoće li Kovačev smijeniti Franu Barbarića?

Podijeli :

N1 ilustracija/Pixell

Pod točkom "ostalo" na Trećoj sjednici Nadzornog odbora HEP-a, koja će se održati sutra, u srijedu 27. rujna, očekuje se podnošenje Izvješća o radu Uprave HEP-a i diskusija o svim problematičnim pitanjima, a Nadzorni odbor kojeg predvodi Anton Kovačev, voditelj ureda EIB-a u Zagrebu i poznati HDZ-ov „prvoborac“ ima ovlasti smijeniti predsjednika Uprave Barbarića, neovisno o tome hoće li im sa sjednice Vlade službeno stići kakva preporuka.

U srijedu, 27. rujna, održati će se 3. sjednica Nadzornog odbora HEP s početkom u 12 sati, a sudeći prema dnevnom redu sjednice razgovarati će se i o „vrućim temama“.

Doduše, u glavnom dijelu sjednice, u prvih šest točaka, na rasporedu su dokumenti iz redovnog poslovanja: prvo, Informacija o Odluci Uprave o pokriću gubitka iz zadržane dobiti HEP Elektra d.o.o. i namjeri povećanja temeljnog kapitala društva HEP Elektra d.o.o., drugo, Informacija o Odluci Uprave o dokapitalizaciji i pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva HEP-Toplinarstvo d.o.o., zatim Informacija o Odluci Uprave o izdavanju sredstava osiguranja plaćanja po ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP (ukapljeni plin), Odluka o imenovanju revizora za zakonsku reviziju financijskih izvještaja za 2023., te Informacija o statusu prolongata klupskih kredita te produljenja roka važenja državnih jamstava. Potom, pod sedmom točkom, u rubrici “ostalo”, dolazi se do Izvješća o radu Uprave, a tu je u zagradi napomenuto konkretnije: dokapitalizacija od strane Vlade RH, Uredba Vlade RH i nove mjere, naknada gubitka i povrat sredstava, plin, te „osvrt na medijske objave o HEP-u…“. Potom će se razgovarati i o poboljšanju uvjeta rada Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima ovlasti za moguću smjenu

Predsjednik Nadzornog odbora HEP-a koji će se pozabaviti ovim zanimljivim temama je Anton Kovačev, bivši dugogodišnji predsjednik Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvoj, a sada voditelj ureda Europske investicijske banke u Hrvatskoj, inače jedan od prvoboraca HDZ-a iz ranih devedesetih prošlog stoljeća. Ostali članovi Nadzornog odbora su Lukša Lulić, Mladen Zeljko, Jelena Zrinski Berger te Meri Uvodić, kao predstavnica radnika.

Upravo je to sastav Nadzornog odbora koji će biti u prilici na sutrašnjoj sjednici odvagati odgovornost predsjednika Uprave HEP-a, Frane Barbarića, kojeg se već duže vrijeme propituje i zbog afere „plin za cent“ i zbog izgradnje vikendice na Hvaru bez građevinske dozvole. Naravno, moguće je propitivanje i odgovornosti ostalih članova Uprave (Petar Sprčić, Vice Oršulić, Tomislav Šambić), posebno Tomislava Šambića – za kojeg je otkriveno da je po svemu sudeći ispod tržišne cijene 2021. godine kupio stan od Pavla Vujnovca, vlasnika tvrtke PPD kojoj je te iste godine HEP avansno, dakle unaprijed, bez ikakvih garancija platio nabavu plina, a ta je tvrtka razotkrivena i kao najveći dobitnik, odnosno kupac viškova plina kojem je, zbog gomilanja u zalihama HEP-a, dramatično spuštena cijena u lipnju ove godine.

Partneri pritšću Plenkovića, nakon Hrebaka još jedan traži smjenu šefa HEP-a

Nadzorni odbor HEP-a ima sve moguće ovlasti da već sutra „sreže“ neke članove Uprave HEP-a, ili predsjednika Uprave Franu Barbarića osobno, jer upravo to tijelo imenuje ili razrješuje članove Uprave. Vlada RH, kao vlasnik HEP-a, može sugerirati ili dati prijedloge, ali i ne mora. Kao što je poznato, sutra, u srijedu 27. rujna je i sjednica Vlade s koje mogu stići „prijedlozi“. No, u slučaju da i ne stignu nikakve preporuke ili zahtjevi (kao što je, npr, bilo u slučaju članova Uprave INA-e) Nadzorni odbor HEP-a može reagirati, a, u slučaju da ne reagira, ili bude zadovoljan s izvještajem predsjednika Uprave, moglo bi se reći da preuzima i dio odgovornosti za sve ono što će biti utvrđeno.

Kao što je poznato, neki od koalicijskih partnera HDZ-a, Dario Hrebak iz HSLS-a i Milorad Pupovac iz SDSS-a počeli su već u javnosti propitivati odgovornost Frane Barbarića, no, nakon sastanka u utorak, 26. rujna, Branko Bačić je novinarima tvrdio da se na sjednici vladajuće većine o tome nije razgovaralo, ali je i naglašavao “da koalicijski partneri razumiju da predsjednik Vlade ima punu podršku oko odlučivanja o kadrovskim pitanjima”. Iz toga bi se moglo zaključiti da će se Vlada odrediti, a u slučaju da Franu Barbarića smijeni Nadzorni odbor HEP-a bez zahtjeva Vlade, bila bi to aktivacija modela u kojem bi premijer Plenković elegantno prepustio stranačkom senioru s respektabilnom karijerom u bankarskom sektoru, Antonu Kovačevu da obavi neugodan posao umjesto njega te da on i dalje može nastaviti uspješno izbjegavati odgovore na pitanja kako je uopće došlo do nastanka afere „plin za cent“.

