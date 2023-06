Upozorenje iznajmljivačima: “Gost vas zbog toga može tužiti, a kazne su velike”

Podijeli :

Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, gostovala je u Novom danu gdje je komentirala turističku sezonu.

Marković kaže kako je više stranih gostiju nego domaćih. “Uvijek je omjer takav da ide u prednost inozemnih gostiju. U Istri je najviše Talijana, Slovenaca i Austrijanaca, a u južnije Nijemci i Slovenci, a bilježi se i porast gostiju iz Britanije i Skandinavije”, rekla je.

“Mi jesmo i avio i auto destinacija. Oko 11 posto gostiju je više nego što je bilo lani. Najavljuju svi rekordnu sezonu, ali ja sam zabrinuta zbog jedne stvari, a to je struktura gostiju koja se promijenila. Primjerice, u Splitsko-dalmatinskoj županiji nedostaje sadržaja, dok u Istri nije takva situacija. Pohvalit ću Istru, Kvarner i Šibenik, no Split je ove godine skroz kiksao s ponudom i to je razlog nedostatka kvalitetnog sadržaja. Na strategiji razvoja se treba raditi unaprijed i to godinama kako bi imali festivale i druga događanja i kad pada kiša, a ne da tada turist kaže da televiziju može gledati i doma i ode u pol boravka”, dodala je.

Tvrdi da je ova godina trebala biti bolja od prošlih, no da se to u Splitsko-dalmatinskoj županiji nije dogodilo. “Visoka sezona će se odraditi i tu nema nikakve sumnje. Možda nas može izvući kasna sezona ako se dobro odradi jer ako ćemo sve svesti na dva mjeseca u godini onda se vraćamo na 2015. godinu kada je sezona trajala jako kratko”, rekla je Marković.

Što se cijena tiče smatra da ima ljudi koji su realno podigli cijene, ali da postoje i oni koji su nerealno digli cijene. “Ne bih htjela da nas smatraju skupom destinacijom u smislu da nemamo nikakvog sadržaja, a sve nam je skupo jer to će nam se dugoročno obiti o glavu. Mislim da smo destinacija koja može raditi šest-sedam mjeseci u punom kapacitetu”, rekla je.

Smatra da je problem obiteljskih smještaja taj što se stavlja u kategoriju hotela. “To treba odvojiti jer mi imamo ocijene i nama zvjezdice ništa ne znače. Najavljena je nova kategorizacija i nadam se da će se u tom smjeru i nastaviti”, dodala je.

Što se tiče problema s kojim su se susreli iznajmljivači prilikom fotografiranja dokumenata gostiju i kršenja GDPR-a, Marković kaže da to već odavno nije dopušteno. “Iznajmljivači moraju imati dopis koji kaže zašto se uzimaju podaci. Svaki iznajmljivač bi trebao prepisati te podatke ili ih automatski ubaciti u e-Visitor. Zbog gužve svi pribjegavaju fotografiranju dokumenata jer je to brže, ali gost vas može tužiti i kazne su velike”, rekla je.

