Uputnice za hitnu? Poznata liječnica kaže: “Ta je ideja unaprijed osuđena na propast”

Predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i specijalistkinja obiteljske medicine Nataša Ban Toskić komentirala je u Novom danu situaciju u zdravstvu.

Posljednjih se dana dosta govorilo o mogućnosti da se uvedu uputnice za posjete hitnim prijemima. Što misli o toj ideji?

“Rekla bih da nije moguća koncepcija da se dolazi samo s uputnicama. Svakom je građaninu zakonom zagarantirana hitna pomoć. Ako je nešto hitno, onda je hitno, nema vremena za hodanje do ordinacije, uputnice… Problem su oni pacijenti koji nisu hitni, a odlaze na hitne prijeme i zovu hitnu pomoć. Ovo što smo čuli u medijima, ne predstavlja rješenje. Uputnica C2 na OHBP-u postoji od 2013. Dosadašnje su analize pokazale da samo oko 15 posto pacijenata dolazi s uputnicom, to sigurno nije greška obiteljske medicine. A da bi se problem rješavao našim cjelodnevnim dežurstvom je apsurdno. Trijaža je dio posla, ako netko nije za hitnu, neka mu se to kaže. Kašalj od jutros ili bol u koljenu koji traje tri tjedna sigurno nisu za hitnu nigdje. Problem se ne može riješiti tako da ogroman pritisak iz jednog dijela zdravstva prebacujete u drugi”, govori Ban Toskić i upozorava da je kadrovska devastacija u obiteljskoj medicini dosegla dosad neviđene razmjere.

Veliki broj liječnika obitteljske medicine je pred mirovinom. “Zar će oni dežurati cijeli dan? Ordinacije rade od sedam ujutro do osam navečer? Koje bi to hitno stanje obiteljska medicina trebala rješavati noću? Tko bi to platio, tko bi u tim dežurstvima radio? Mi nemamo dovoljno kadra za pokriti svoj posao, brojimo nebrojene prekovremene sate koje nam nitko ne plaća. Ova je ideja unaprijed osuđena na propast. Potjerat će liječnike u mirovine, a mladi neće dolaziti”, upozorava liječnica.

“Proces potpunog raspada je gotovo nezaustavljiv. Trebali smo to početi rješavati prije 10 godina. KoHOM ne može sam riješiti problem. Mi nudimo rješenja, nije ugodno stalno se konfrontirati s vlasti, a s druge strane nailazimo na gluho uho, na zid. Izlazi se u javnost bez ikakvih konzultacija s novim radnim opterećenjem, mi konstatno saznajemo iz medija da bi trebali raditi još i to i to to. A što nam se nudi? Novih liječnika nema, ni ja sama mladim liječnicima više ne bih preporučila da dođu raditi u obiteljsku medicinu. Odmah se može napraviti drastično administrativno rasterećenje. Isto tako, drastično ulaganje u nove specijalizacije. Nije dovoljno reći da smo mi našli sredstva, a ništa konretno nije napravljeno. Prošle godine raspisano je 13 natječaja, a potpisano 20 ugovora o specijalizaciji. Kao i u svakom zanimanju, važna je financijska stimulacija. Potrebno je povećati plaće na način koji će zaista privući liječnike, a ne samo slijediti inflaciju”, govori Ban Toskić.

Na pitanje hoće li opet biti prosvjeda i štrajkova, odgovara kako smatra da prosvjedi više nisu realna opcija jer se nekoliko puta već prosvjedovalo, a vladajući nisu ispunili obećanja koja su dali. “Mi s krajnjim naporom ostajemo optimistični i u nadi da će se nešto promijeniti do kraja siječnja. Ako do toga ne dođe, na HLS-u je da donese odluku o pokretanju sindikalnih aktivnosti, a jedna od njih je i štrajk”, kaže Ban Toskić dodajući da nema pregovora o koeficijentu, da je to odluka Vlade. “Mi tu nemamo prostora više nego do sada, a to je dati svoje prijedloge. Ali ti koeficijenti koje su predložili su nastali u nekom nama nepoznatom političkom laboratoriju”, kaže. Ban Toskić upozorava da nisu zadovoljni tim koeficijentima i ne vide u njima ništa poticajno za zadržavanje liječnika u sustavu.

Što se tiče ideje da bi ljekarnici mogli kontrolirati uzimaju li pacijenti terapiju. “Oni mogu dati korisne savjete o pravilnom načinu uzimanja lijekova i praćenju toga podižu li redovno svoju terapiju. A na koji drugi način će oni to kontrolirati, to je pitanje za ljekarničku komoru. Vjerujem da oni imaju znanstveno utemeljene argumente za taj pristup. Nama bi oni mogli puno pomoći u kontroli metadonske terapije, podjeli ortopedskih pomagala, cijepljenja…”, zaključuje Ban Toskić.

