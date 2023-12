Uskoro nestaje dvojno iskazivanje cijene, što građani misle? “Ne preračunavam jer je sve puno skuplje”

Podijeli :

Bližimo se prvoj godišnjici eura u Hrvatskoj. S prvim danom sljedeće godine u trgovinama neće biti više biti zakonske obveze za dvojnim iskazivanjem cijena.

Ipak, iz Udruge potrošača apeliraju na trgovce da još iduću godinu ostave cijene na proizvodima u eurima, ali i u kunama – prvenstveno zbog starijih kupaca koji se još uvijek ne snalaze s preračunavanjem pa i s inflacijom. A za one koji još nisu promijenili svoje kune u eure, od Nove godine mijenjaju se i uvjeti za zamjenu.

Zbogom kune – dobrodošli euri. Građani su objeručke prihvatili novu valutu u Hrvatskoj, ali sentimentalna vrijednost bivše valute za njih je – neprocjenjiva.

Nedostaju li Vam kune općenito i zbog čega? “Da. Pa eto tako malo zbog nacionalnog naboja i to”, kaže Marinko. Što ste najviše ostavili? “Pa kunice one sitne skroz sitne i par krupnih”, rekla je Ljubica. “Sve od dinara, od kuna, od… šta ja znam, od kada znamo za sebe”, podijelila je Kata.

Međutim, zamjena kuna za eure od Nove godine više neće biti moguća u poslovnicama banaka, pošte ili Fine, već isključivo u Hrvatskoj Narodnoj Banci u Zagrebu.

“Moći će i poštom, naravno, na vlastitu odgovornost, dostaviti iznose do 15 tisuća kuna. Nakon 15 tisuća kuna, ako slučajno netko pošalje, mi ćemo ga pozvati i on će morati doći osobno kod nas gdje će se morati identificirati. Time ipak djelujemo preventivno kako se ne bi desilo pranje novca ili financiranje nedozvoljenih aktivnosti”, poručio je Tihomir Mavriček, direktor sektora gotovog novca HNB-a.

U opticaju je još 4,6 milijarde kuna. Građani će HNB-u moći vratiti kovanice do kraja 2025., nakon čega će one iz skladišta u Novom Zagrebu biti prodane kao sekundarna sirovina. Novčanice će moći mijenjati – neograničeno. A Građani će tako u Novoj 2024. morati položiti konverziju cijena u eurima.

Kako su se građani priviknuli na euro?

“Malo teže. Još i danas ne znam sve i neću znati da ću i umrijeti”, smije se Ana u Zagrebu. “Ne preračunavam jer je sve puno skuplje”, tješi se Marija. “Ako smo prešli na euro, ako kune više nema, zaboravimo kunu nema preračunavanja sa eura i to je to… Pa dobro, lakše nam je svima, ali meni je još teže jer gledam u kune, a nema ih više, izgubili ih”, smatra Ivana, prodavačica na tržnici u Zagrebu. “Pošto sam proizvođač, uvijek ću ostaviti za svoje mušterije cijene”, poručuje Ivo, prodavač na tržnici u Zagrebu.

Trgovci poručuju kako iskazivanje cijena u eurima i kunama – neće nestati preko noći.

“Jer tehnički se to ne može i nema potrebe da se to tehnički radi na brzinu. Znači, to će postepeno kroz narednih mjesec, dva dana mislim da će svi trgovci prijeći na iskazivanje samo u eurima. Od početka to neće biti odjednom da svi prijeđu na euro”, istaknuo je Mirko Budimir, potpredsjednik HUP-Udruge trgovina.

Na današnjoj radionici oko zakonskog ukidanja obveze dvojnog iskazivanja cijena – sudjelovalo je 250 trgovaca.

“Trgovci su imali pitanja postoji li nekakav fiksni datum kada se baš mora prekinuti. Preporuke i Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva bila je da se u neko dogledno vrijeme u nekakvom prvom kvartalu ipak iskaže samo jedna cijena”, izjavila je Sanja Smoljak Katić, direktorica sektora trgovine pri HGK.

Iz Ministarstva financija poručuju da je 16 mjeseci dvojnog iskazivanja cijena – bilo dovoljno za upoznavanje građana s eurom. Međutim, iz Udruge za zaštitu potrošača ne misle tako.

“I sam guverner Hrvatske narodne Banke je izjavio da i on još uvijek preračunava u kune. Prema tome, nije se lako ni jednostavno naviknuti. Znači ministar ne zna, a guverner se nije navikao pa onda možemo misliti kako je ostalim građanima”, rekla je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Građanima koji se u Hrvatskoj uz preračunavanje eura, bore s inflacijom i poskupljenjima proizvoda – za koje čak i uz dvojno iskazivanje cijena znaju da – nemaju dovoljno.

