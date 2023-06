Uzelec: Oreškovićeva vlada je kratko trajala, ali je pokvarila što-šta

Podijeli :

N1

U Dnevniku N1 televizije gostovao je nekadašnji potpredsjednik hrvatske vlade i jedan od osnivača Srpskog narodnog vijeća Slobodan Uzelac. Komentirao je odnose srpske manjine i vlade, odlazak premijera Andreja Plenkovića u Srbiju.

Na pitanje je li pogodan trenutak za Plenkovićev posjet Srbiji s obzirom na prosvjede, Uzelec kaže kako su kontakti uvijek dobrodošli. “Puno je bolje da su to radni, obični, razvojni, projektni sastanci, nego samo prigodno. Čujem da je ovo isto lijepi povod, mislim da su prigovori promašeni”, smatra Uzelec.

Pupovac: Srbija se nalazi u situaciji ozbiljne društvene i političke traume Pupovac: Plenkovićev posjet Subotici bit će ohrabrenje Hrvatima u Srbiji

A misli li, je li bitno hoće li doći do susreta Plenkovića i Vučića ili je dovoljan sastanak s Anom Brnabić, Uzelec kaže da je dobro da se susreću. “E sad koliko je tko važan… Znamo da nije to jednako u Hrvatskoj i Srbiji, ali ponavljam svaki susret je dobro došao. Ne vidim nijednog štetnog susreta te vrste”, ponavlja Uzelec.

Manjine su ovdje most koji potiče suradnju vlada, kako srpska u Hrvatskoj, tako hrvatska u Srbiji, a Uzelec njihove napore drži simpatičnima, no smatra kako je posao vlada, Hrvatske i Srbije, da obavljaju međudržavne poslove.

“To je posao vlada, ministarstava vanjskih poslova, svih drugih ministarstava, parlamenata, pa čak i tvrtki prije nego manjinskih zajednica, unatoč činjenici da poštujem to što ljudi rade i sam sam to radio, ali nemojmo tim ljudima stavljati preveliki teret na leđa”, kaže Uzelec.

“Susjedne zemlje po mnogo čemu bliske, a ne samo prostorno”

Kaže da je pitanje za milijun eura zašto to ministarstva ne rade.

“Puno je tu razloga, ja cijelo vrijeme pokušavam uvjeriti one koje zanima što ja o tom mislim da je svakoj od naših zemalja najvažnija njoj susjedna zemlja i to ne treba posebno objašnjavati. Ako to nekome nije jasno, ni moja daljna pojašnjenja mu neće pomoć”, smatra bivši potpredsjednik Vlade.

Žigmanov: Sazrela svijest o potrebi suradnje Srbije i Hrvatske N1 komentar: Plenkovićev posjet Srbiji bitna je poruka

Smatra kako su susjedne zemlje po mnogo čemu bliske, a ne samo prostorno.

Na pitanje kako poboljšati odnose dviju zemalja uz ovako različite narative recentne povijesti. U Hrvatskoj prevladava dojam da Srbija ne želi pomoći u rješavanju problema nestalih, srpski političari ne priznaju agresiju na Hrvatsku, Vučić se privatno druži s osuđenim ratnim zločincem Šešeljom, nekadašnje uzajamne isprike Josipovića i Tadića pale su u zaborav i ostale isprazne s obzirom na politiku koja je došla nakon njih.

Uzelec kaže da već dvadeset godina pokušava reći da u rješavanju tih problema svaka zemlja mora krenuti od sebe.

“To treba riješavati”, kaže Uzelec i dodaje da više zapaljiva retorika dolazi iz Beograda.

Kaže da ne zna kad će se situacija smiriti i napetosti smanjili jer mnogi političari u jednoj i drugoj zemlji od napetosti žive. “Šta bi oni radili da nema tih napetosti”, kaže Uzelec.

Kaže da podržava koaliciju SDSS-a i HDZ-a. Tvrdi i da srpska manjina ima djelomično koristi od nje. “Puno manje nego je to potrebno i puno manje nego što je moguće obostrano potrebno”, kaže Uzelec.

Smatra da je uvijek teško biti u koaliciju sa HDZ-om. Smatra i da je njegova vlada napravila napredak, ali da je nakon Milanovićeve vlade došla jedna garnitura koja je spropoštala odnose između Srba i Hravata. “Oreškovićeva je vlada kratko trajala, ali dovoljno da pokvari štošta”, kaže Uzelec.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.