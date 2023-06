Pupovac: Plenkovićev posjet Subotici bit će ohrabrenje Hrvatima u Srbiji

Podijeli :

Predstavnici hrvatske zajednice u Srbiji i srpske zajednice u Hrvatskom potpisali su u subotu, nakon razgovora u Vukovaru, zaključak o poticanju suradnje između manjinskih ustanova i udruga na područjima obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta te prekogranične suradnje.

U zaključku se, uz ostalo, navodi kako će se zajedno zalagati za zaštitu i obnovu kulturne baštine hrvatske zajednice u Srbiji i srpske zajednice u Hrvatskoj, razvoj prekogranične suradnje te zajedno poticati obnovu i redovitost rada Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu prava nacionalnih manjina između Hrvatske i Srbije.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je nakon sastanka kako se razgovaralo o proširenju suradnje između manjinskih organizacija i institucija u sferi kulture, obrazovanja, zaštite kulturne baštine, rješavanju otvorenih pitanja te prekograničnoj suradnji. Govorilo se i o mogućnosti formiranja fonda za prekograničnu suradnju, gdje bi pozvali Vlade dviju zemalja i Europsku komisiju da se uključe, u cilju unaprjeđenja životnih uvjeta u sredinama u kojima žive Hrvati u Srbiji te Srbi u Hrvatskoj.

“Izražavamo zadovoljstvo duhom koji vlada u našim međusobnim odnosima, povjerenjem koje smo razvili i koje unapređujemo svakim naših sastankom te opredijeljenošću da tako jačamo ne samo naše međusobne odnose, već da pokušamo poticati naše matične zemlje da slijede stvaranje takve atmosfere povjerenja u međusobnim odnosima”, poručio je Pupovac.

Upitan što očekuje od predstojećeg posjeta premijera Andreja Plenkovića Subotici, Pupovac je odgovorio kako očekuje da će to donijeti novu, pozitivnu energiju u odnosima dvije države, da će to biti ohrabrenje Hrvatima u Srbiji te rezultirati otvorenim razgovorima i konkretizacijom nekih razgovora.

Očekujemo da će to biti korak do onoga što svi očekujemo da će se dogoditi u nekom vremenu, a to je službeni susret na najvišoj razini dviju zemalja, kazao je Pupovac.

Suradnja između manjinskih institucija i organizacija u Hrvatskoj i Srbiji je su stabilna i traje proteklih 15-tak godina, izjavio je Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine (DSHV) Tomislav Žigmanov, ujedno i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u srbijanskoj vladi.

“Ohrabruje nastavak odnosa najviših državnih dužnosnika Hrvatske i Srbije”

Kazao je kako ohrabruje činjenica da se nastavljaju odnosi najviših državnih dužnosnika Hrvatske i Srbije, jer se u takvom institucionalnom obliku komuniciranju mogu stvarati pretpostavke za neki radni sastanak, gdje će se raspravljati o rješavanju otvorenih pitanja.

Predstavnici hrvatske zajednice, koji su pozvali hrvatskog premijera, potvrdit će da je snažna i stalna podrška Vlade RH za posljedicu imala Hrvatskog doma u Subotici, koji će omogućiti kvalitetniji rad i bolje ostvarenje inicijativa hrvatske zajednice u Srbiji, dodao je Žigmanov.

Istaknuo je da su predstavnici dvaju manjinskih zajednica, kao odgovorni politički subjekti, pokrenuli nekoliko inicijativa koje mogu dodatno pridonijeti ne samo relaksiranju i normalizaciji odnosa dviju država, nego mogu i stvarati pretpostavke za bolje perspektive hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj.

“Vjerujemo da u novom razdoblju stvaranja pozitivnog ozračja u odnosima između dviju država i ova komponenta može imati jasnu poziciju i svoje ostvarenje, i u tom smislu ćemo nastaviti davati podršku da se to i ostvari”, rekao je Žigmanov.

Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić ocijenila je kako je započelo zatopljenje odnosa između dviju država, što ne bi bilo moguće bez jasnih stavova hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na nama je da konkretnim koracima kažemo na koji način se može poboljšati položaj jedne i druge strane, jer obje države imaju isti cilj, a to su zadovoljni i lojalni građani, dodala je Vojnić.

