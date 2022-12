Turudić o dojavama o bombama: Možda je zbog posjeta ukrajinskih sudaca Hrvatskoj

Podijeli :

Izvor: N1

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić bio je gost Novog dana. Govorio je o dojavama o postavljenim bombama na sudovima, kao i o kandidaturi za člana Državnog sudbenog vijeća (DSV).

Kaže da je u vrijeme dojave o bombama bio na radnom mjestu u svojoj sobi i da se takvo nešto nije dogodilo prvi put.

Rekao je da su otkriveni neki ljudi koji su lažno dojavljivali bombe u prošlosti.

“Čini mi se da se ovdje radi o nekoj političkoj pozadini i recentnim događajima koji se zbivaju u Europi danas”, ističe.

Upitan može li to biti zbog posjeta ukrajinskih sudaca u Hrvatskoj, odgovara:

“Mislim da može. Sad sam prije javljanja gledao izjavu predsjednika Vrhovnog suda, to djeluje suvisno i logično. Možda je upravo to razlog, ali ja to ne mogu kategorički tvrditi. Čini mi se da je to jedan logičan zaključak”.

Kandidatura za člana DSV-a

Sudac Turudić jedan je od kandidata za člana DSV-a. Komentirao je činjenicu da se članovi Vijeća komentirao između sudaca.

“Ja mislim da je to dobra i optimalna formula. Bili su veliki povici javnosti kada je to radio Sabor. Sada je to jedan vid sudačke samouprave, ja mislim da je to dobro rješenje. DSV je samostalno i neovisno pravosudno tijelo koja ima veliku odgovornost za stanje sudstva u cjelini. Bitno je da ono sačuva svoju neovisnost i svoj ugled”, rekao je.

Turudić napominje da su dva člana DSV-a saborski zastupnici.

“Jedan iz oporbe, jedan iz vladajuće garniture. To se sigurno odražava na rad DSV-a. To je po mom mišljenju jedan nepotreban vid kontrole nad DSV-om. To je tako, Ustav tako govori i to će i dalje tako biti”, kaže.

Komentirao je i eventualno otvaranje postupka izbora članova DSV-a javnosti.

“Članove DSV-a biraju suci, sudački krug je mali i svi se poznaju. Kod nas zakon ne propisuje neku izbornu kampanju. Javnost i transparentnost nikad ne škodi i ne znam tko može biti protiv toga. Uvijek sam za javnost objave sudskih odluka”, rekao je Turudić.

