Vanđelić o obnovi Banovine: “Mislim da će europska tužiteljica tu imati jako puno posla”

Damir Vanđelić, predsjednik stranke Republika, gostovao je u Newsroomu kod Nataše Božić gdje je komentirao dosadašnju izbornu kampanju.

Vanđelić kaže kako oni nemaju problema s listama jer imaju dovoljan broj članova popune liste. “Svjesni smo da po d’Hondtu tu gubimo pa pokušavamo se okrupniti i ne isplati se ići samostalno na izbore, pogotovo u ovoj kratkoj kampanji. Imamo nekoliko partnera i razgovaramo s njima”, rekao je.

“Mi smo ušli u ovu igru jer ne želimo ponavljanje, imate ponovno Milanovića koji ulazi u igru, tu su Turudić i Karamarko, kao da gledamo televiziju prije 10 godina. Mi tražimo nekakav treći put. Čeka nas turbulentno razdoblje i mislim da izbori neće donijeti trajna rješenja, neki crnogorski scenarij je jako moguć, a to je ponavljanje nekoliko izbora u kratkom vremenu i rušenje vlade svako malo”, dodao je.

O koalicijama kaže da je Most poštena stranka, ali da nije siguran žele li oni ući u koaliciju. “Mislim da ćemo bez problema preskočiti izborni prag, pitanje je samo hoćemo li moći uči u izvršnu vlasti i napraviti ono što želimo napraviti”, naveo je Vanđelić.

“Jaki smo u Zagrebu i okolici i 8. izbornoj jedinici, ali i u 4. i 5. jedinici. Mi ćemo podržati sve koji su neiskvareni, tu dolaze u obzir sve centrističke opcije, ne radikalne. Voljeli bismo vidjeti da uđu mladi ljudi i da zamjene one koji su predugu tu. Mi se rugamo Putnu, a imamo to ljude koji su predugu u politici”, izjavio je.

Napomenuo je da će imati iste partnere u svim izbornim jedinicama, a o efektu ulaska Milanovića kaže da to igra protiv demokracije. “Svi oni se na državnom proračunu voze, jedu i piju, a mi ostali to trebamo financirati iz svojih sredstava, a to je nefer borba. Plenković bi svojim sredstvima trebao plaćati izbornu kampanju, a isto vrijedi i za Milanovića koji sada opkoli medije jer je predsjednik Republike”, rekao je.

“Mi bismo stvarno htjeli nacionalni spas, ali ovi ljudi koji su već imali šansu četiri ili sedam godina, nisu spas. Ovo lajanje jednog na drugog i nazivanje pogrdnim imenima nije nešto što mene zanima. Ukrali su demokratski Božić”, dodao je.

Vanđelić smatra da bi trebalo pomaknuti datum izbora jer sada ne znamo je “on kandidati ili nije”.

Dodao je da je kao šef Fonda za obnovu vidio da su trenutne političke elite potpuno nesposobne jer “nisu u stanju donijeti zakon, niti sprovesti onaj koji su izglasali”.

“Branko Bačić je došao na gotovu stvar i povećan je iznos jednostavnih nabava koje su sada oko 30 milijuna kuna. Dakle, on može sada doći s tri ponude i izabrati onu koja mu se sviđa, ili ove dvije ponude ne trebaju niti doći. To je fenomenalan komfor i mislim da će europska tužiteljica tu imati jako puno posla. Na obnovi Banovine pogotovo”, rekao je.

Dodao je da je, po zakonu o obnovi, u Zagrebu i na Banovini uklonjeno nula zgrada, a isto toliko je i obnovljeno. “Zakon o obnovi je bio suvišan, država je trebala samo donijeti odluku kako će financirati privatne zgrade, a državne zgrade su ionako državne. Mi bismo ukinuli zakon o obnovi jer sve funkcionira, i to je tako u Japanu. Vjerujem da je 200.000 građana sposobnije od 100 ljudi u Bačićevom ministarstvu. Dati im novce i pojednostaviti proces”, zaključio je.

