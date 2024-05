Vesna Vučemilović: Birače treba slušati i treba uvažavati njihovo mišljenje

Podijeli :

Zastupnica Vesna Vučemilović, koja je u Sabor ušla preko liste bivše stranke Hrvatski suverenisti, gostovala je u N1 Studiju uživo sa Sandrom Križanec te ponudila svoj pogled na situaciju oko davanja podrške većini koju čine HDZ i Domovinski pokret.

Naime, danima je na udaru kritika jer uoči parlamentarnih izbora nije dala za naslutiti da bi mogla dati podršku HDZ-u ili Domovinskom pokretu, stranci iz koje je istupila nakon odnosa prema njenom bratu Miroslavu Škori. Zbog toga je nazvana “žetončićem”.

“To je ružna riječ i još je ružnija kad dolazi od bivših suradnika, koji su pokrenuli lavinu napada na mene u medijskom prostoru. Mi svi koji se bavimo politikom, nismo tu zbog nas, tu smo zbog birača i moramo poslušati što su oni poručili. Neki to žele, neki ne žele, ali bili su vrlo jasni – žele vladu desnog centru”, rekla je Vučemilović pa nastavila:

“Slušam i uvažavam tu poruku. Nije to ništa drugačije od situacije u drugim državama. Znači, to su procesi koji nisu specifični samo za Hrvatsku. Po meni, birače treba slušati i treba uvažavati njihovo mišljenje.”

“Jedina logična i ispravna odluka”

Ipak, mnogi se pitaju zašto se odlučila na to što se odlučila, suprotno stavu njene bivše stranke.

“Može se postaviti i pitanje zašto su to odlučili. Po meni, rad u ovoj arhitekturi Sabora bit će vrlo težak bilo kome na desnom političkom spektru. Možda i nemoguć. Sukladno Poslovniku, za svaku inicijativu potrebno je prikupiti određeni broj potpisa, njih 30. Gdje će ih prikupiti netko s desnog političkog centra, ne znam. Koje to inicijative i svjetonazorske teme možete staviti na dnevni red Sabora. Naravno, ništa. Tim više je, po meni, moja odluka bila logična i jedina ispravna”, rekla je Vučemilović pa se osvrnula na to je li dobila nekakvu nagradu za odluku:

“Jedina nagrada mi je podrška ljudi koji mi je daju. O ovom poslu uopće ne ovisim i takva pitanja su neumjesna.”

O bivšoj stranci govori većinom biranim riječima…

“Stranke koje su izgubile izbore, trebaju ove četiri godine posvetiti sebi. Sav novac koji će se isplaćivati na ime mog mandata nije malen, a ostaje Suverenistima. Želim im svako dobro, zahvaljujem im se na suradnji, koja je bila korektna. Razišli smo se u mišljenjima, ali svatko ima pravo na svoje pa ne mislim da treba biti teških riječi. Vrijeme je sudac koji kaže jesu li postupili dobro ili nisu.”

Mnogi se pitaju i kako će surađivati s DP-om, koji je napustila i posvađala se s ljudima u njemu.

“Osnivačica sam DP-a, među prvima sam ušla u njega. Njihove politike su dobrim dijelom ono što i ja zastupam. Zna se tko bira svoje suradnike. Mi se ne moramo voljeti, ali moramo zajedno raditi. Vratit ću se na ono što sam rekla, birači žele vladu desnog centra. Vođenje osobnim preferencijama ili animozitetima nema mjesta u politici. Onog trenutka kad se počnete nekim svojim osobnim odnosima s drugim ljudima, zatvarate brojna vrata. Moramo gledati širi interes.”

Koga vidi kao ministra gospodarstva?

“Teško pitanje, tamo je došlo do dosta kadrovskih promjena. Radi se o važnom i kompleksnom resoru. Tu treba staviti nekoga tko te procese poznaje i tko ima širu sliku. Mislim da je dobro što će se taj dio zaštite okoliša izdvojiti. Ne znam koga će staviti na tu poziciju, ali znam da toj osobi neće biti lako”, zaključila je Vesna Vučemilović.

