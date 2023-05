VIDEO Kako će u praksi izgledati kažnjavanje turista u Splitu?

Podijeli :

U Splitu više nema pijančevanja, povraćanja, i nedoličnog ponašanja bez kazne. O javnom redu i miru, prema odluci gradskog vijeća, brinut će se policija te u sezoni 10 zaštitara koji će od 22 sata do četiri ujutro patrolirati gradom i sankcionirati prijestupnike kaznama od 150 do 300 eura

Prvo je Splićanki pod prozorom pokazivao stražnjicu, a potom vrijeđao i gađao staklenom bocom. Dan nakon ovog incidenta, turisti su joj ispovraćali kućni prag.

“Dan nakon mi je poslala video gdje momak povraća na njenim stepenicama i ujutro se njen stariji susjed kad je izlazio iz stana, ima to na nadzornoj kameri, oskliznuo da oprostite na rugotinu i pao, srića nije mu ništa bilo, ali mogao je udariti glavom u stepenicu”, rekla je Lara Arapović Bonačić, predsjednica Kotara Grad.

Splićani kazne pozdravljaju

I to nije sve – centar grada u kasnim noćnim satima pretvara se u javni wc. Ovakve scene viđaju se sve češće, pa Splićani pozdravljaju da se sve koji se nedolično ponašaju udari po džepu.

“Samo dvije stvari. Da su nekulturni, a drugo, bi li oni to radili u svojim gradovima koje lijepo održavaju u Europi”, pita se Slobodanka iz Splita.

Neno, pak, smatra kako je to strava. “Nevjerojatno za naš grad, to je strava, jednostavno bi se trebalo prema njima postaviti jako strogo”, kaže.



A Stjepan pretpostavlja kako se doma tako ne ponašaju te smatra kako su kazne neophodne da bi se uveo red. S njim se slaže i Ana. “Tako je, pa neka znaju gdje dolaze”.

Da se takvo ponašanje treba kažnjavati smatraju i turisti. Iako, Britanka koju smo upozorili da je i šetnja Splitom u bikiniju nedolična, smatra da tako nešto ne bi trebalo biti kažnjivo jer je – vruće.

Grad zapošljava novih 10 zaštitara

Nova Odluka o javnom redu i miru na snagu bi trebala stupiti kroz dva dana – zaposlit će se 10 zaštitara koji će 90 dana zajedno s komunalcima i policijom od 22 do četiri ujutro sankcionirati nedolična ponašanja.

“Ono što je problem je što komunalni redari nemaju ovlasti kao policija lišavanja slobode i korištenja sredstva prisile. E to će biti zaštitari koji, moramo proći jednu određenu proceduru pri MUP-u i kada definiramo tu zonu A kao jednu posebnu zonu gdje zaštitari provode ovu odluku, oni će moći takve prijestupnike zadržavati do dolaska policije ili komunalnog redara koji će im onda naplaćivati kazne”, kaže zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević.

Ana Peraica, stanarka Geta kaže da su problem implementacije i tko će ih radit. “Imamo li kapacitete, ljude koji govore engleski jezik i ljude koji će ulaziti u koonflikt s ogromnom populacijom turista. Radi se o jednom problemu i nezahvalnom poslu koji bi netko trebao odradit tako da nisam sigurna da će se uspjeti odradit na takav način”, kaže Ana.

No predsjednica Kotara Grad, novu odluku smatra izvrsnom. “Pitanje je hoće li se ona provodit i kad. Dok oni naprave javnu nabavu, naprave rebalans proračuna dok se to sve izorganizira. Već je sada kasno, to je moralo bit jučer”, kaže Lara Arapović Bonačić.

Nezadovoljni su i u HDZ-u, koji su napustili sjednicu prije donošenja ove odluke. Smatraju da se nedolično ponašanje treba sankcionirati, no ne kako je Puljak zamislio.

“Naime ona se odnosi samo na uži centar grada, ostatak je zanemaren. Sastavnice ovakve odluke su ili zastarjele, imamo nekih točaka koje su prepisane vjerojatno iz prošlog stoljeća, a ostatak odluka je takav da se šira splitska javnost šali i posprdno komentira na njih”, kaže HDZ-ov gradski vijećnik Jakša Balov.

Nova odluka grad će stajati oko 150 tisuća eura – najviše za plaće zaštitara – 2/3 troška doći će od boravišnih pristojbi koje plaćaju turisti , a ostatak će stići iz gradskog proračuna.

