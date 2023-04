Ivošević brani Puljka: Tko se žali u Splitu, ne bi mogao živjeti nigdje u RH

Podijeli :

Miroslav Lelas/PIXSELL

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak kazneno je prijavljen da je oštetio Grad za više milijuna kuna dopustivši svirku akustične gitare na Peristilu. Zbog ove anonimne prijave službenici PNUSKOK-a ušli su u Grad Split. Za N1 slučaj je komentirao zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević.

“Nema nikakvih problema, malo dosadne birokracije radi apsurdne prijave nećemo reći koga jer se skriva iza anonimnosti i sebe brani od kaznene prijave za lažnu kaznenu prijavu”, kaže Ivošević objašnjavajući da neke stvari nisu bile riješene do kraja pa je ranije često bilo prijava zbog buke. “Sad je to odrađeno do kraja. Što streba sad? Istraživati zadnjih šest gradonačelnika jer se glazba iz privatnog prostora čula na trg? Radi se o apsurdnoj prijavi”, kaže Ivošević.

“Ovo je od 2006. godine, teško da se može govoriti o nama, sve je po zakonu, radi se o ljudima koji ne poznaju propise Grada Splita”, dodaje.

Ivošević kaže da ne treba generalizirati i govoriti da buka smeta stanarima. “Ima jedna gospođa kojoj smetaju ljudi kad se probude, građani koji pričaju, turisti kad slikaju… Takvim ljudima sve smeta. Mi smo doveli red u Grad Split, možda smo najstroži u Hrvatskoj po tom pitanju. Tko se žali u Splitu, ne bi mogao živjeti nigdje u Hrvatskoj. U svakoj populaciji imate par nerazumnih ljudi, netko bi zabranio dućane, netko turizam, netko benzinske jer on ne vozi auto…”, objašnjava slikovito.

