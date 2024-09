VIDEO / Rafalei opet lete nad Hrvatskom, MORH najavio buku

Podijeli :

Tomislav Miletic/PIXSELL

Tijekom idućeg tjedna, piloti višenamjenskih borbenih aviona Rafalea provodit će dnevne i noćne letačke aktivnosti nad teritorijem Republike Hrvatske, a slična dinamika aktivnosti očekuje se i u narednom razdoblju, priopćio je MORH.

Dnevne i noćne letačke aktivnosti provode se u cilju obuke pilota, a povodom provedbe noćnih letova piloti 191. eskadrile lovačkih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uputili su poruku građanima Republike Hrvatske:

“Dragi građani lijepe Naše, letenje u noćnim uvjetima je iznimno složeno i izazovno, međutim, kvalitetnom pripremom, obukom i svakodnevnim treningom, podižemo spremnost za letove u bilo koje doba dana i noći. Naš glavni cilj je osiguranje zasluženog mira. Kada čujete zvuk naših motora, to vam Vitezovi šalju poruku sigurnosti!“

Koja je razlika između Rafalea koje su kupile Hrvatska i Srbija?

Letačke aktivnosti odvijat će se prema ovom rasporedu: u ponedjeljak 9. i u utorak 10. rujna 2024., u vremenu od 17 do 19 sati te od 21 do 23 sata tijekom kojih se očekuje pojačana buka i moguće probijanje zvučnog zida uz pridržavanje sigurnosnih mjera iznad područja Zagreba i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Slavonije, Like te Zadarske, Istarske i Primorsko-goranske županije. Također, tijekom cijelog tjedna planirane su i dnevne letačke aktivnosti u vremenu od 9 do 15 sati.

Pojačana buka

Naime, tijekom rujna provodit će se redovite letačke aktivnosti 191. eskadrile lovačkih aviona tijekom kojih se može očekivati pojačana buka i moguće probijanje zvučnog zida diljem Republike Hrvatske i molimo građane za razumijevanje i strpljenje.

Ističemo kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj, naveo je MORH.

