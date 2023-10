VIDEO Tri i pol godine nakon potresa u suzama dočekali obnovu kuće: “Kao da se ruši dio mene”

Podijeli :

Kao s dvije Hrvatske bilo je i s obnovom sve dok premijer nije rekao da je nestvarno spora te početkom godine doveo Branka Bačića za ministra. On se hvali da je na Banovini sada 101 dovršena zamjenska kuća, a kada je preuzeo dužnost u ožujku, bilo ih je samo šest. Otkrio je i čudo koje se dogodilo u Zagrebu - tri i pol godine nakon potresa počela je izgradnja prvih zamjenskih kuća.

Tri i pol godine od zagrebačkog potresa – napokon je krenulo. Jedna od prvih zamjenskih kuća bit će i ona Dragutinova.

“Radovi su počeli prije jedno tjedan dana i, naravno, sad sam sretan zbog toga. Kad bi kuća mogla biti privedena kraju? Pa nekakav rok bi trebao biti 8 mjeseci, tu negdje”, rekao nam je Dragutin Ilić iz Čučerja.

Ovih je par godina proveo s obitelji u državnom stanu. “Par mjeseci nakon potresa smo dobili taj smještaj i on je zaista u redu. Pristojan i lijepo je, ali ja hoću doma, hoću doma! I to je to”, dodao je.

Od nevjerojatne činjenice da su za početak izgradnje trebale proći tri i pol godine ne bježi ni ministar Branko Bačić pa valjda i zbog toga nije bilo svečanog otvorenja radova. Kažu da se grade 34 kuće na području zagrebačkog potresa i da bi trebale biti gotove sljedećih mjeseci

“Često puta su skuplji i zahtjevniji radovi pod zemljom nego sama izgradnja tih kuća. Te su kuće iznimno skupe i mi smo toga svjesni. I to smo rekli kao država zakonom da ćemo obnoviti i to obnavljamo. Zato i jesmo sporiji… što nije opravdanje”, rekao je Bačić.

Ima i onih koji sa svoje parcele ne žele. Vesna Pirinjak iz Adamovca živi s bolesnim suprugom u kontejneru pored kuće koja je konačno srušena u svibnju. Sa suzama u očima gleda u srušenu kuću i kaže: “Kad se počela rušiti, ja sam imala dojam da ruši i mene”.

Pokazala nam je i kontejner i kaže “evo, to je naše obitavalište”. Već tri i pol godine nemaju svoj dom, a zamjenske opcije ne žele.

“Ako treba, neka bude i četvrta zima u kontejneru, ali neka prime u šake i počnu raditi. Nek’ nas ne izigravaju, ignoriraju. Dok se nitko nije našao u našoj poziciji, ne može pričati”, dodala je.

Na zagrebačkom području još je 61 kontejner, dok ih je na Baniji još preko 2.000. Ministar koji je obećao sve iseliti do prvog studenog siguran je da će biti ispražnjena kontejnerska naselja dok one koji to odbijaju poziva da prihvate privremeni smještaj.

“Značajan broj tih kontejnera služe za opremu, za strojeve, za namještaj, a nisu u njima smješteni naši sugrađani jer su veliki broj tih kuća je ili obnovljen ili su naši sugrađani smješteni u nekom od vidova, bilo da su u nekom vidu najma kojeg plaća RH”, rekao je.

Bačić kaže i da je na banovini 1.313 gradilišta te da je od njegova dolaska na dužnost u ožujku ove godine broj završenih zamjenskih kuća narastao sa šest na 101.

