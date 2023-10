VIDEO Vulgarna reakcija Glavaša nakon presude: “Neću ja više vidjeti dana zatvora!”

Podijeli :

Branimir Glavaš je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen krivim na sedam godina zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku tijekom Domovinskog rata, što je popratio vulgarnim reakcijama.

Bilo je ovo ponovljeno suđenje i ponovno je okrivljen, a većinu kazne već je odslužio. Naime, u zatvoru je proveo pet godina i tri mjeseca.

Branimir Glavaš proglašen krivim. Opsovao je suca i izašao iz sudnice

“Kad je počinjao taj proces, od zagrebačkih odvjetnika koji poznaju suca su mi rekli da je to jedna **** koja nema petlje, sluga režima. Intimno sam očekivao da ću imati pravedan proces, ispitano je 20 vrlo bitnih svjedoka, iščitano je 20-30 vrlo bitnih svjedoka koji u prvom postupku nisu provedeni, provedeno je niz materijalnih dokumentacija, a on sad prepisuje Horvatovićevu presudu”, komentirao je Glavaš pa se osvrnuo na ono što bi sad moglo uslijediti:

“Ma ništa, nabijem ga na k***, njega i ovaj sud. Idemo mi dalje, ratovat ćemo mi, žalit ćemo se. Boli me džon ako odredi istražni sud.”

U zatvor, kaže, više neće.

“Više dana zatvora neću vidjeti, to je farsa za javnost, za međunarodnu zajednicu. To je politički montiran proces. Ovaj slugan (sudac, op.a.) će sutra postati predsjednik Županijskog suda ili prijeći na Visoki kazneni sud. Kad me Horvatović osudio, sedam dana nakon postao je predsjednik Visokog kaznenog suda”, izjavio je, a na pitanje hoće li ponovno u Bosnu i Hercegovinu, kratko je odgovorio:

“Putovat ću kao slobodan građanin.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Božo Kovačević: Presuda Glavašu je šamar Ustavnom sudu Dok svijet gleda na Izrael, u Ukrajini se dogodilo nešto što bi moglo promijeniti tijek rata