Vidović Krišto: Vlada šalje poruku – stop poštenima, naprijed nepošteni

Podijeli :

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto komentirala je u Novom danu izbor novih ministara te poteze Vlade prema trgovcima oko neopravdanog dizanja cijena proizvoda i usluga.

“Vladajući imaju problem s istinom, a što se tiče izbora ministara, navedite mi bilo koju državu u kojoj bi Branko Bačić mogao biti izabran za ministra”, rekla je Karolina Vidović Krišto i dodala:

Je li Tramišak ostavila nered u Ministarstvu? Evo što kaže novi ministar Oglasila se Tramišak: Ostvaruje se prva prijetnja, ali nisam zastrašena

“Čovjek koji je bio državni tajnik ministra Kalmete. To je utjelovljenje tog pojma korupcije – gradila se brza cesta Zadar II Gaženica i danas se na toj cesti vozi 80 umjesto 100 km na sat jer je napravljen uža. Oštećuje se hrvatske građane i onda korumpirani mediji to proglase Kalmetinom. Sjetite se crnih torbi, nikad procesuiranih. U nijednoj državni ne bi bilo moguće takvu osobu imenovati na bilo koju poziciju. No vladajući više nikog normalnog ne mogu ni postaviti jer je sve prožeto lopovlukom. U Vladi je postojala jedna ministrica koja se borila protiv korupcije i koja je surađivala s europskim tužiteljima da se razotkrije korupcija, a ona je smijenjena i dolazi čovjek iz inkubatora spomenutog Kalmete. Šalje se poruka – stop poštenima, naprijed nepošteni. Što očekivati nego pad plaća, rast cijena i bijeg iz Hrvatske?”

Smatra da se Bačićevim obećanjima ne može vjerovati: “U Hrvatskoj se obnova nije događala i ne događa se. Nijedna vlada ne bi mogla opstati nakon izravnog rada protiv svojih građana. Za takve malverzacije, imati novce, a ne obnavljati, nijedna vlada ne može opstati. Kako komentirati korumpiranu osobu koja radi na štetu hrvatskih građana? Samo obnova je ogroman slučaj.”

Vidović Krišto o u oduzimanju riječi i izbacivanju iz sabornice vidi korupciju: “U Hrvatskoj je situacija da su mediji korumpirani. Pogledajte primjer HEP-a – izdvajaju ogromne novce za oglašavanje. Što oni trebaju oglašavati kad su monopolisti? Preko tih novaca se korumpiraju mediji kako bi se manipuliralo, to radi Plenkovićeva vlada. Cijela oporba koja govori u okvirima onoga što je njima prihvatljivo, neće ga ušutkati, a onaj tko radom ugrožava njihov korumpirani sustav, biva ušutkan. PPD i Ina dobiju Petrokemiju za jednu kunu, država prije preuzimanja rješava dugovanja Petrokemije i sad je prodaju Turcima.”

“U Hrvatskoj ne vlada tržišno natjecanje, nego kartelsko udruženje”

O pozivu Državnom inspektoratu na pojačane inspekcije i ispisivanja kazni zbog neopravdanog podizanja cijena rekla je:

Što Vlada može trgovcima koji su digli cijene? Stručnjak: “Pogriješili su”

“Prije uvođenja eura davno je trebao vrh Državnog inspektorata biti smijenjen. U Hrvatskoj ne vlada tržišno natjecanje, nego kartelsko udruženje. Ako institucije koje su plaćene od hrvatskih građana da štite njih, njihova zakonska prava, ne rade svoj posao, onda netko treba odgovarati, a ovo su posljedice. U Francuskoj njihov DORH istražuje predsjednika Macrona i stranke jer su doznali da je pogodovao jednoj tvrtki. U Hrvatskoj Ikić Baniček kaže da neće dati dokumentaciju USKOK-u, kako je to moguće?”

Zaključuje da su hrvatski zakoni dobri, ali se ne poštuju, a građani se nemaju kome žaliti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.