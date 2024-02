Davorko Vidović: Ovo su ljudi odgovorni za raskol u SDP-u

Podijeli :

Zašto su Socijaldemokrati neprihvatljivi za suradnju Socijaldemokratskoj partiji? Je li svađa bivših stranačkih kolega zapreka široj koaliciji ljevice? Može li razjedinjena oporba pobijediti HDZ? To su samo neka od pitanja na koja je predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović odgovarao u Pressingu kod Ilije Jandrića.

Na pitanje zašto su Socijaldemokrati neprihvatljivi za suradnju Socijaldemokratskoj partiji, Davorko Vidović kaže da je možda upravo on zakuhao tu priču prije nekoliko mjeseci:

“HDZ se u dva navrata mogao smijeniti jedino zajedničkim nastupom oporbe. Smatrao sam da ne bi bilo korektno podijeliti to iskustvo jer smo najjači oporbeni klub, smatrao sam da imamo legitimitet pozvati sve na okupljanje. SDP kao stranka koja je startala sa 32 zastupnika, a sad ima 12, u kojoj se dogodilo nešto što ne znam da se igdje ikada dogodilo, nije nastala rascjepom, nego izbacivanjem ljudi. Prije dvije i pol, tri godine krenulo je masovno izbacivanje članstva, izbačeno je više tisuća ljudi i 20 zastupnika. Naše mogućnosti su bile da idemo kao pojedinci ili ćemo osnovati stranku. Sad mogu reći biračima lijevog opredjeljenja da Hrvatska nasreću nije ostala bez socijaldemokratske stranke i Socijaldemokrati to jesu.”

Doduše, siguran je da bi zajedničkim snagama imali više glasova od HDZ-a: “To bi bila sigurna pobjeda. Mi smo spremni apsolutno na pregovore. Promišljeno i odgovorno uime kolega, to se mora staviti po strani. Dobili smo šamar.”

Na pitanje je li za to “zaslužan” Peđa Grbin, Vidović odgovara: “Do njega je i još nekolicne ljudi koji su doveli do raskola te stranke.”

Iz SDP-a su Davorka Vidovića i njegove kolege optuživali da drže ljestva HDZ-u, da su podržali neke Vladine prijedloge u Saboru. “Taj narativ nema veze s realnošću. Neusporedivo više glasanja identično HDZ-u imao je SDP nego mi.”

Otkriva da su s HSS-om potpisali sporazum u kojem su se zajednički opredijelili i potpisali šest ciljeva i viziju Hrvatske. “Nisam čuo da je nekome tu nešto neprihvatljivo. To nije predizborni sporazum”, istaknuo je.

Komentirajući slabi rejting stranke na anketama i što to znači za HDZ, Vidović je rekao: “Dobit će bar nekoliko mandata više nego da se ide udruženo.”

Lex AP i napad na EPPO

Također, Vlada je optužila Socijaldemokrate i Vilima Ribića da stoje iza prosvjeda učitelja i profesora. “Postali smo tako snažni da možemo manipulirati sa 8.000 sveučilišnih profesora, znanstvenih radnika… Dobili su koeficijent i onda smo se pojavili mi i rekli da to ne valja i da organiziramo štrajk, mislim da je jasno da to nema nikakve veze. Opasnije je to da si je Plenković dozvolio da on određuje s kim bi sindikati morali razgovarati, a s kim ne.”

Komentirajući predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Ilija Jandrić ga je upitao koliko je zapravo Plenković na tragu Europske pučke stranke. “Iskustvo Poljaka pokazuje da se bez europskog novca može ostati. Otvorena konfrontacija s europskom institucijom pokazuje da europejac Plenković pokazuje što znači nedajbože treći mandat – da bismo napravili ozbiljan korak prema orbanizaciji Hrvatske. Taj proces je počeo. Lex AP je po meni nepotreban, ništa ne štiti.”

Govoreći o Plenkovićevom javnom napadu na EPPO i Lauru Kovesi, Vidović je rekao: “Mislim da je Kovesi jasno obrazložila zašto je to posao europskog tužiteljstva i da su ti procesi u istoj ustanovi koliko su povezani. Pravi europejac Plenković bi trebao reći – drago nam je da smo omogućili da europska tužiteljica radi ovdje i otklonio bi bilo kakvu sumnju u pristranost. Ova zemlja je duboko koruptivna, klijentelizirana do kraja.”

O predsjedničkim izborima

Potom su se dotaknuli i predsjednika Republike. Na pitanje je li Zoran Milanović oporbeni lider, Vidović je rekao:

“Očekivao bih da obavlja predsjednički posao. Mislim da je način komunikacije te dvojice ljudi nepriličan za institucije. Počele su se institucije potpisivati – Vlada, Ured predsjednika Republike. Toga nema nigdje na svijetu. To je razina koja govori o tome da su institucije su ionako na niskoj razini i poharane partijskim ljudima… U ovom slučaju predsjednik Republike je ušao u područja koja nisu imanentno u njegovu opisu posla, ali s pravom upozorava. Nekad smo na istim stranama, nekad ne.”

Na pitanje bi li ga bili spremni podržati za drugi mandat, Vidović je odgovorio: “Ja bih preferirao da se usvoji nešto što rade Francuzi već godinama, da idemo na predizbore i da se tako nađe najbolji kandidat svih tih lijevocentrističkih stranaka.”

