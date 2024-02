“Kad je opozicija uspjela osloboditi Hrvatsku od HDZ-a, to je učinila u koalicijama”

Podijeli :

Sabina Glasovac iz SDP-a gostovala je u Newsroomu u kojem je komentirala moguću koaliciju na parlamentarnim izborima, ali i kada bi se oni mogli održati.

“Prije je bila ustaljena praksa da se parlamentarni izbori raspišu krajem godine. Do iznimke je došlo prvi put 2015., a drugi put je to bilo 2020. kad je premijer Andrej Plenković odlučio da mu je najbolje raspisati izbore u okolnostima covid krize gdje je zbog male izlaznosti na izbore njegova stranka profitirala. Znamo kad će se održati izbori za Europski parlament, u drugu nedjelju u lipnju, no ne znamo kad će biti parlamentarni izbori. Mi smo za to da izbori budu što prije”, rekala je saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.

Komentirala je i gostovanje Darija Hrebak, predsjednik HSLS-a na N1 televiziji.

“Hrebak uopće nema što misliti, za njih sve misli Andrej Plenković. U ime Hrabaka i vladajuće većine misli samo jedan čovjek. Ovaj su Sabor sveli na najnižu razinu. Apsolutno me ne zanima što on misli. Svaki novi dan s Plenkovićev na čelu Hrvatske je izgubljen dan”, rekla je Glasovac.

Ona navodi da je SDP već godinu dana u kampanji.

“Ako marljivo i stprljivo radite na terenu s građanima, može se očekivati da se nešto događa u percepciji javnosti. Mi svoj plan imamo i nas to ne ometa. SDP ide na izbore sam, pojačan s jakim pojedincima. Oprba je cijelo vrijeme imala života. Cilj kampanje HDZ-a je da se građanima utuvi u glavu da nema smisla da izlaze na izbore. 70 posto prijedloga u Saboru su prijedlozi oporbe”, kazala je.

Političarka kaže da ovu bitku neće predati bez borbe.

“Jako dobro znamo da kad je opozicija uspjela osloboditi Hrvatsku od HDZ-a, da je to učinila u koalicijama. Mi ćemo uložiti najveće moguće napore da postignemo formulu koja ima najviše šansi za uspjeh. Dobro je da se prije izbora postave pravila. Svjesni smo toga što su prioriteti ove zemlje. Od toga nećemo odustati bez obzira s kim koalirali. Trenutno razgovaramo s dosta stanaka, no još ne možemo znati ishod. Oporba će se sigurno dogovoriti. Nikakve odluke se ne lome preko koljena”, zaključila je.

