Visoki sud ukinuo odluku o komunalnom redu u Splitu, no vraćanja terasa nema

Visoki upravni sud ukinuo je Odluku o komunalnom redu Grada Splita jer je savjetovanje s javnošću, kao jedan od postupaka donošenja odluke, trajalo 20 dana, što je kraće od predviđenih 30 dana. Grad je objavio novo savjetovanje, a gradonačelnika oporba napada drvljem i kamenjem - kažu da je netransparentan.

Ugostitelji su terase svojih objekata u Dioklecijanovoj palači odlukom Grada i konzervatora trebali ili smanjiti, ili izmjeniti, a neki su svoju terasu morali u potpunosti ukloniti. Među takvima je ovaj restoran na Pjaci – a upravo je postupak vlasnika doveo do toga da Visoki upravni sud ukine odluku:

Vlasnik restorana Željko Alfirević kaže: “Ova odluka znači sljedeće, da ćemo mi podnijeti zahtjev da nam se izda ugovor na koji imamo pravo. Vjerojatno će se postojeća vlast koja nije sklona dogovoru i razumu oglušiti, a onda ćemo vidjeti kakve ćemo pravne poteze poduzeti”.

Gradska vlast pri donošenju odluke nije poštovala zakon – umjesto 30, procedura javnog savjetovanja trajala je 20 dana – pa je Visoki upravni sud odluku ukinuo. No, ona nije i poništena – pa stanje na terenu ostaje kao i do sada.

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak komentirao je situaciju: “Mi nemamo namjeru sklapati ugovore koji nisu po konzervatorskim smjernicama, a oni koji su imali ugovore na snazi, oni su nastavljeni dok nova odluka o komunalnom redu ne bude donesena. Ja se nadam u najkraćem mogućem vremenu”.

Alfirević dodaje: “Mi nikad nismo bili problematični i mislim da je to čista manipulacija konzervatorima i ljudima koji su i izuzetno obrazovani i kvalificirani da to ocjene. Mi tu nikakvog problema nemamo, osim što to netko pokušava izmanipulirati”.

A da su se brzo bacili na posao govori i činjenica da je nakon objave ove vijesti na stranicama Grada osvanulo novo javno savjetovanje o komunalnom redu.

Puljak pojašnjava: “Mi ćemo napraviti sve što mislimo da bi trebalo da ta odluka prođe po svim zakonskim uzusima i pravilnicima”.

I oporba i partneri ovakvom odlukom suda nisu iznenađeni.

Predsjednik HDZ-a Split Tomislav Šuta proziva Puljka: “Gradonačelnik radi nezakonito, netransparentno, totalno isključuje javnost, sve ono što je obećavao je pogazio i pokazao je da mu nije stalo do javnosti”.

Gradski vijećnik SDP-a Davor Matijević tvrdi: “Moram priznati da nisam iznenađen jer smo ovo svi očekivali. Ovo je druga odluka koja je pala do sada na Upravnom sudu, a s druge strane mislim da nas čekaju još dvije odluke koje će također biti poništene.”.

Uklanjanje terasa ne podržavaju neki građani.

Marin iz Splita kaže: “Meni je to apsurdno jer ljudi ovdje žive tri četiri mjeseca od turizma i mislim da ljudi moraju pokriti najam i živjeti od nečega”, dok drugi Splićanin Andro dodaje: “Mislim da je pretjerano. Trebalo je nešto očistiti, ali ne ovako drastično”.

I jedna i druga strana spremne su na razgovor – a hoće li se to i dogoditi ili će doći do novih trzavica na relaciji Gradska vlast-ugostitelji – tek će se vidjeti.

