Vlada daje 54,5 milijuna eura za obnovu splitskih sportskih kompleksa, Spaladium arena vraća se u igru

"Posebno je važno što ovim projektima ne odgovaramo samo na potrebe Europskih sveučilišnih igara 2028. godine, nego dugoročno ulažemo u infrastrukturu koja će ostati na raspolaganju sportu i građanima i nakon njihova održavanja. Ova ulaganja ujedno su nastavak snažne potpore Vlade Republike Hrvatske razvoju sporta u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojima smo posljednjih godina značajno povećali izdvajanja za sportsku infrastrukturu i programe za razvoj sporta, od lokalne razine do velikih kapitalnih projekata," dodao je ministar.