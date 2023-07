Vlasnik restorana na Hvaru pokazao račun turistima: “Ne razumijem zašto kukaju”

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Mnogi se žale da su cijene otišle u turističkim mjestima, poput Hvara, otišle u nebo, ali sada se javio jedan Hvaranin, vlasnik restorana.

On kaže da je njegov prijatelj početkom srpnja bio u austrijskom Lechu, mjestašcu koje je poznato skijalište u okrugu Bludenz, koje je i popularno alpsko odredište i tijekom ljetnih mjeseci jer mnogi spas od vrućina traže u planinama.

Prijatelj je pritom miješanu pizzu platio 18,90 eura. Tiramisu ga je koštao 6,20 eura, a sok od jabuke 3,50 eura, piše Slobodna Dalmacija.

“Dakle, treba malo pogledati kakve su cijene i u drugim zemljama, skuplji su od nas iako im sada, s obzirom na zemljopisni položaj, nije udarna sezona”, kaže Hvaranin.

“Na našem škoju u lokalima možete pronaći tiramisu već od 3,50 eura, isto kao i sokove. A i pizze su nam puno jeftinije, pa ne razumijem zašto onda kukaju kada se spuste kod nas na more”, dodaju.

“Hvar se svojom pozicijom, kvalitetom usluga kao i činjenicom da je prepoznatljiv turistički brand na međunarodnom tržištu, zajedno s Dubrovnikom, izdvaja od ostalih gradova u Hrvatskoj. Korekcija cijena u odnosu na lani, kada govorimo o smještaju i izvanpansionskim uslugama, na razini je 10 do maksimalno 15 posto, a razloge povećanja možemo tražiti u inflaciji, uvođenju eura, kao i činjenici da je povećanje cijena vidljivo u svim segmentima, troškovima poslovanja, nabave, radne snage…”, rekla je Iva Belaj Šantić, direktorica Turističke zajednice grada Hvara.

Prema njezinim riječima, kvaliteta, ali i troškovi su različiti pa je teško za očekivati da će cijene biti jednake na cijelom otoku, upravo kao što je teško za očekivati da ćete u Veneciji platiti kavu, pizzu i smještaj jednako kao u Lidu di Jesolu ili Trevisu.

“Prije samo tjedan dana na cjenicima u strogom centru Hvara moglo se pronaći: lignje na žaru po cijeni od 20,50 do 23 eura, janjeći kotlet od 24 do 32 eura; pizzu od 11 do 18 eura, burger od 15 do 22 eura; pola litre piva od pet do šest eura; espresso od 1,80 do tri eura, a kavu s mlijekom od 2,20 do četiri eura”,dodala je.

