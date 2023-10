Vučemilović: Ne možete sustav socijalne skrbi podvesti pod isti nazivnik kao mirovinski

Podijeli :

Vesna Vučemilović bila je gošća Neswnighta.

“Volim uvijek poslušati ljude u sustavu i one koji rade s djecom, udruge koje se lavovski bore. Imam osjećaj da ulažemo jako puno truda, a pomičemo se puževim koracima i to nikako ne ide u dobrom smjeru jer se problemi rješavaju parcijalno. To su vatrogasne mjere. Čovjek se zapita koliko je te djece i korisnika. Osoba s autizmom u Hrvatskoj je 4177”, rekla je saborska zastupnica Vesna Vučemilović.

Navodi da tek kad izađu na ulice postanu vidljivi.

“Onda zastupnici odbijaju jedan tako human prijedlog kolegice Anke Mrak Taritaš da se majkama njegovateljicama ne odgodi odlazak na burzu 6 mjesci nakon smrti djeteta. Slučaj djevojčice s autizmom je izašao u javnost samo zbog hrabre psihologinje koja je to podijelila na društvenim mrežama. Čestitam gospođi Valeriji Kanđeri na hrabrosti. Mi smo 2012. odlučili krenuti u deinstitucionalizaciju. Nama sustav puca po šavovima. Povećava nam se broj korisnika i broj djece koja se izdvajaju iz obitelji. Najveći problem je s djecom mlađe životne dobi. Trenutno imamo 30 djece koja su duže od godinu dana u institucijama”, rekla je zastupnica.

Također, kaže: “Zakoni nisu sveto pismo, kod nas usklađivanje s terenom ide jako sporo, a sad će ići još sporije. Kad se sustav centralizira, on puno sporije reagira. Ne možete sustav socijalne skrbi podvesti pod isti nazivnik kao mirovinski. Tu će biti još više problema. Što duže budemo čekali, problema će biti još više”, zaključila je Vučemilović.

