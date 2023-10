Majka teško bolesnog djeteta i sama se razboljela. Pomoć nije dobila, ispričala nam je svoju priču

Podijeli :

MoiraM / Alamy / Alamy / Profimedia

O životu djece i odraslih s teškim invaliditetom u Newsnightu je govorila Marica Mikulić, majka iz Slavonskog Broda koja 24 sata dnevno, svaki dan u godini, skrbi o teško bolesnom sinu.

Osim brojnih problema s kojima se svakodnevno suočava, ova majka je prošli tjedan doživjela još jednu nevolju. Razboljela se i sama zbog čega je bila kod liječnika, otvorila bolovanje i pokušala naći privremeni smještaj za svog sina. U tome nije uspjela.

“Spletom okolnosti i akumuliranjem dugoročnog stresa i umora dođe se do toga da mi roditelji njegovatelji padnemo u krevet i ne možemo vršiti osnovne obaveze oko djece. Meni se to dogodilo prošli tjedan i potražila sam liječničku pomoć”, priča Marica Mikulić i dodaje: “U ponedjeljak sam otišla liječniku, otvorila bolovanje i otišla u nadležni Centar za socijalnu skrb i zamolila da mi se omogući bolovanje.”

Kaže da je njezina socijalna radnica bila zbunjena jer dosad nitko nije tražio i realizirao bolovanje.

“Mi svi roditelji njegovatelji imamo pravo na bolovanje i godišnje odmore, ali nam to nije izvedivo jer je za to potreban smještaj za djecu. Znamo da smještaja nema i ona je odmah rekla da oni smještaja nemaju i da mi nema što ponuditi. Ponudila sam moguće rješenje, zbog nedostatka smještaja, da nam se omogući podrška i pomoć na par dana dok ne stanem na noge, da nam se to refundira putem njihovih mehanizama. Tako smo se rastale, nismo znali ni što s dokumentacijom.

Dok sam se vratila kući, socijalna radnica me nazvala i rekla da ono što sam molila nije u skladu sa zakonom, da bi se dijete isključivo moralo izmjestiti u instituciju. Kako trenutno nemaju smještaja, to je to.”

Ponudila joj je jednokratnu novčanu pomoć, no Mikulić je to odbila tražeći da joj se omogući zakonsko pravo na bolovanje.

“Poslije tjedan dana nije nitko zvao ni pitao ni ponudio što napraviti. Došla sam doma i nastavila kao da se nije ništa dogodilo. Danas sam bila kod liječnika, zatvorila bolovanje, ne osjećam se i dalje dobro, ali ništa se nije dogodilo. Otišla sam socijalnoj radnici da zatvaram bolovanje i šokiralo me da mi je ponudila da potpišem izjavu da sam na statusu roditelja njegovatelja i da sam prošli tjedan otvorila i danas zatvorila bolovanje. Tako izgleda bolovanje i godišnji u našoj skupini roditelja njegovatelja.”

“Planira li netko preuzeti odgovornost za ugrožavanje života roditelja njegovatelja i naše djece?”

Otkriva da u Hrvatskoj trenutno ima 6.200 roditelja njegovatelja, s tendencijom rasta.

“Jedini zakonski okvir koji imamo za korištenje prava na bolovanje i godišnji je smještanje djece u institucije i smještaje koji ne postoje. Manjak kapaciteta o čemu ste govorili, ne znam kako naglasiti koliko je to premalo. Najviše me pogodilo što treba podsjetiti naše ministarstvo i slične institucije da su oni tu da bi nam pružili podršku, a ne da bi nam mazali oči i prezentirali situaciju kakva nije. Za sve probleme naše populacije svi nadležni su uključeni i nitko nema volje da bi išta napravio. Uvredljivo je reći da se sve radi, neka postave pitanje planira li netko preuzeti odgovornost za ugrožavanje života nas roditelja njegovatelja jer s ovakvim onemogućavanjem bolovanja namjerno se radi na ugrozi ove populacije”, istaknula je Mikulić.

Otkriva i neke vrlo bolne i teške istine:

“Sigurna sam da nadležni nemaju evidenciju koliko se točno roditelja njegovatelja ubilo zbog teške životne situacije i ovih dana svjedočimo da u Facebook grupama roditelji govore o suicidalnim mislima, a nitko ne reagira. Sustav za sve koji žive s invaliditetom, pretpostavlja da imamo riješeno stambeno pitanje, da imate sretnu obiteljsku zajednicu, podršku obitelji, supružnika, i da je jedini problem u životu invaliditet što nije istina.

Mnoge obitelji su se pod tim bremenom raspale, roditelji su ostali sami, po jedan roditelj. Pravobraniteljica je nedavno rekla da je sav teret sustava socijale na leđima jednog roditelja što je u konačnici istina. Podmećemo svoja leđa na uštrb svog zdravlja, ali tonemo svaki dan sve više. Uvredljivo je čuti od ministra da nam mažu oči i govore kako je sve super. Voljela bih kad bi netko snosio odgovornost za dugoročno ugrožavanje zdravlja svih nas roditelja njegovatelja, za raspade obitelji i ugrožavanje života naše djece.”

Prisjetila se i strašno mučnog slučaja iz Bosne i Hercegovine: “Nedavno je u Banja Luci bila situacija gdje je majka imala odraslo bolesno dijete, a zbog izoliranosti sustava dogodilo se da je majka od bolesti umrla kod kuće i da zbog nebrige sustava, kako su bili sami, njeno dijete je nakon nekoliko dana također umrlo od gladi jer je ostalo samo, a bilo je nesposobno za život. I u Hrvatskoj je to moguće, sigurno se nešto slično događa, ne završe sve teme u medijima. Podrška sustava socijalne skrbi ne postoji ili ako postoji, malo je i nedovoljno.”

