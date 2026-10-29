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Kruno Raguž

Vukovarski vijećnik protiv financiranja stadiona: Time se pomaže nesposobna Pavličekova vlast

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Hina
|
29. lis. 2026. 15:51
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Marijan Pavliček
N1

Nezavisni vijećnik u vukovarskom Gradskom vijeću Kruno Raguž zatražio je da se obustavi financiranje izgradnje Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika jer se time financijski pomaže "nesposobna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Marjanom Pavličekom".

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Raguž, koji je bio predsjednik vukovarskog SDP-a, a stranku je napustio u kolovozu nezadovoljan tretmanom, optužio je Pavličeka da Vukovar i njegovu sudbinu koristi za svoj i stranački probitak.

"Nijedna odluka koju je donijela vladajuća garnitura nije išla u korist građana Vukovara, a ova manipulacija i moralna ucjena naših građana stradanjem 12 nedužnih ljudi je degutantna. Ona nas neprestano drži taocima politike koja potiče mržnju, koristeći pijetet prema 12 nevinih žrtava kao paravan za vlastite ciljeve", poručio je Raguž.

Po njegovu mišljenju, odluka o gradnji nogometnog stadiona sa 4800 sjedala je diletantska jer grad takvog značaja, koji teži ekonomskom razvoju, naseljavanju i ima bogatu sportsku tradiciju, zaslužuje stadion s 8000 do 10000 mjesta, kako bi ispunio UEFA standarde i omogućio povremeno igranje utakmica nogometne reprezentacije.

"Apeliram na hrvatske građane, tvrtke, gradove i županije da prestanu financirati neefikasnu gradsku upravu uplatama za stadion, čija je izgradnja manipulacija i skrivanje iza pijeteta prema 12 poginulih redarstvenika. Vukovar zaslužuje stadion, ali ne kroz političku prevaru", kaže Raguž.

Procijenjena vrijednost projekta gradnje Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika prelazi 14 milijuna eura, a ljetos je predstavljena i donatorska kampanja pod nazivom "I ti si Vukovar" u koju se već uključio velik broj donatora, među kojima više od 80 hrvatskih općina, gradova i županija.

Teme
kruno raguž marijan pavliček stadion vukovar

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