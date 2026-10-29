Vukovarski vijećnik protiv financiranja stadiona: Time se pomaže nesposobna Pavličekova vlast

"Nijedna odluka koju je donijela vladajuća garnitura nije išla u korist građana Vukovara, a ova manipulacija i moralna ucjena naših građana stradanjem 12 nedužnih ljudi je degutantna. Ona nas neprestano drži taocima politike koja potiče mržnju, koristeći pijetet prema 12 nevinih žrtava kao paravan za vlastite ciljeve", poručio je Raguž.