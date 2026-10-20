"Ne ide to baš tako"
Pavliček o Penavi: Budi frajer pa izađi iz aktualne vlasti. Sve ostalo je čisti kukavičluk i licemjerstvo!
Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) reagirao je na izjave predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave.
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Podsjetimo, ključni koalicijski partner HDZ-a, predsjednik DP-a i potpredsjednik Sabora Ivan Penava žestoko je napao MUP i medije zbog fašističkog kortea dijela Torcide.
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Na njegov istup reagirao je Marijan Pavliček.
"Ne možeš istovremeno biti dio hrvatske vlade i kritizirati tu istu Vladu!
Stara narodna kaže: ‘ne možeš imati i ovce i novce’!
Penava bi htio biti moralna vertikala Vlade RH, zadržati tri ministra, sve državne tajnike, članove i predsjednike uprava državnih tvrtki, a istovremeno kritizirati rad te iste Vlade.
Ne ide to baš tako.
Budi frajer pa izađi iz aktualne vlasti pa kritiziraj koliko te volja. Sve ostalo je čisti kukavičluk i licemjerstvo", napisao je na Facebooku.
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