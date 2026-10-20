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"Ne ide to baš tako"

Pavliček o Penavi: Budi frajer pa izađi iz aktualne vlasti. Sve ostalo je čisti kukavičluk i licemjerstvo!

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20. lis. 2026. 18:16
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31.08.2026., Vukovar- Konferencija za novinare gradonacelnika Vukovara Marijana Pavliceka na temu ulaganja Grada Vukovara u osnovnoskolsko obrazovanje u skolskoj godini 2026./2027. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) reagirao je na izjave predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave.

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Podsjetimo, ključni koalicijski partner HDZ-a, predsjednik DP-a i potpredsjednik Sabora Ivan Penava žestoko je napao MUP i medije zbog fašističkog kortea dijela Torcide.

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Na njegov istup reagirao je Marijan Pavliček.

"Ne možeš istovremeno biti dio hrvatske vlade i kritizirati tu istu Vladu!

Stara narodna kaže: ‘ne možeš imati i ovce i novce’!

Penava bi htio biti moralna vertikala Vlade RH, zadržati tri ministra, sve državne tajnike, članove i predsjednike uprava državnih tvrtki, a istovremeno kritizirati rad te iste Vlade.

Ne ide to baš tako.

Budi frajer pa izađi iz aktualne vlasti pa kritiziraj koliko te volja. Sve ostalo je čisti kukavičluk i licemjerstvo", napisao je na Facebooku.

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Teme
ivan penava marijan pavliček

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