Na mjestu nedovršene škole gradit će se Braniteljski centar za starije Vukovarce

"Moram reći kako mi je iznimno drago da smo uspjelo stabilizirati gradske financije. Za propali projekt Ekonomske škole još nam je ostalo za isplatiti dugova oko 470.000 eura, ali vratili smo financijska i materijalna prava koja smo bili prinuđeni smanjiti zaposlenicima gradske uprave. Mislim da idemo u dobrom pravcu", kazao je gradonačelnik Pavliček.