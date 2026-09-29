NOVI PLAN
Na mjestu nedovršene škole gradit će se Braniteljski centar za starije Vukovarce
Gradsko vijeće Vukovara donijelo je odluku u u utorak o darovanju građevinske čestice gradilišta Ekonomske škole Republici Hrvatskoj, odnosno Ministarstvu hrvatskih branitelja, za realizaciju projekta izgradnje Braniteljskog centra u Vukovaru.
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"Umjesto propalog projekta Ekonomske škole koji nam je ostavio ogromne dugove, dobivamo jedno zdanje gdje ćemo moći smjestiti hrvatske branitelje treće životne dobi", rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček na sjednici Gradskog vijeća.
Podsjetio je kako je projekt izgradnje Ekonomske škole u vukovarskoj Olajnici započela gradska uprava gradonačelnika Ivana Penave, ali nikada nije dovršen.
"Ostali su nedovršeni građevinski elementi, a Gradu Vukovaru ogromni dugovi", kazao je.
Grad je u srpnju ove godine Ministarstvu branitelja uputio inicijativu za osnivanje i izgradnju centra, ponudivši cijelu česticu. Ministarstvo je inicijativu prihvatilo i iskazalo potrebu za cijelom površinom za izgradnju centra.
Pavliček: Vukovar bi u iduće dvije do tri godine mogao dobiti novi Braniteljski centar
Pavliček je kao jedan od razloga za pokretanje projekta naveo i potrebe sve starije braniteljske populacije, ali i postojeći pritisak na kapacitete za smještaj starijih osoba.
Prema njegovim riječima, u vukovarskom Domu za starije i nemoćne osobe na Mitnici trenutno je 108 korisnika, a ukupno oko 700 Vukovaraca nalazi se na listi čekanja, među kojima i stotinjak hrvatskih branitelja.
"Ako se projekt realizira prema sadašnjim planovima, Vukovar bi, u sljedeće dvije do tri godine mogao dobiti novi Braniteljski centar", rekao je Pavliček.
Gradski vijećnici usvojili su, između ostalog i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026..
"Moram reći kako mi je iznimno drago da smo uspjelo stabilizirati gradske financije. Za propali projekt Ekonomske škole još nam je ostalo za isplatiti dugova oko 470.000 eura, ali vratili smo financijska i materijalna prava koja smo bili prinuđeni smanjiti zaposlenicima gradske uprave. Mislim da idemo u dobrom pravcu", kazao je gradonačelnik Pavliček.
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