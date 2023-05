Zabrinjavajući podaci: Samo 22% učenika u potpunosti vjeruje svojim prijateljima

Podijeli :

RODNAE Productions/Pexels/Ilustracija

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu objavio je izvještaj o provedenom istraživanju Obiteljski odnosi u Republici Hrvatskoj iz perspektive mladih. Zrinka Ristić Dedić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Naše veliko istraživanje u 2021. i 2022. pokazalo je da pandemija jest utjecala negativno na depresivnost i anksioznost i na mentalno zdravlje u tom smislu djeci treba dodatna podrška, i to baš naglašeno više su pogođene djevojčice i djevojkama i to baš one vrlo uspješne, koje su obično u sustavu nevidljive. Škola je tu prva linija, trebaju se uočiti promjene i reagirati. Manjkavi smo sa strukom, kolege psiholozi su preopterećeni.

Kompetitivni život narušava suradnju

Na pitanje što treba mijenjati da bi u razredima potaknuli veću empatiju prema učenicima, psihologinja kaže:

Školu treba postaviti na drugim temeljima. Previše je fokusa na ocjene, na uspjeh, na status. Postoji imperativ visokih ocjena. Djeci treba ponuditi puno više aktivnosti kroz koje mogu izraziti kreativno se. Kroz taj kompetitivni život, izgubili smo suradnju s drugima na način da u zajedničkom okruženju i kroz razgovor rješavamo problem.

Djevojčice su puno kritičnije, dale su negativnije odgovore

U obrazloženju rezultata prikupljenih anketnim upitnikom o odnosima iz perspektive mladih možemo zaključiti da za većinu mladih razredno okružje ne predstavlja mjesto prijateljstva.

Ristić Dedić objasnila je da su obuhvatili 12 744 mladih iz osnovnih i srednjih škola.

Djeca imaju povjerenje u obitelj, ali ne i u prijatelje

Istraživanje je pokazalo da mladi imaju izrazito povjerenje u roditelje. Pritom gotovo da i nema regionalnih razlika. Gotovo 75% učenika u sedmom razredu kaže da u potpunosti vjeruju roditeljima. Međutim, povjerenje je izrazito manje kad provjerite povjerenje u prijatelje, vršnjake, susjede…

Iznenađuje i podatak po kojemu samo 22,8 posto učenika u potpunosti vjeruje svojim prijateljima. Susjedima pak u potpunosti ili u većoj mjeri vjeruje oko trećina ispitanika.

Rodbina stoji relativno dobro ali već susjedi ne stoje dobro.

U svim pokazateljima djevojčice daju negativnije odgovore i procjene, kritičnije su, možda su refleksivnije, možda više o tome razmišljaju, tu su i maturacijski razlozi, djevojčice brže sazrijevaju. Djevojčice imaju i više tih problema internaliziranja, tjeskobe i anksioznosti.