Zagreb do Adventa želi ukloniti škrabotine s fasada u centru grada

Zagreb će do Adventa ukloniti vandalska šaranja s fasada privatnih zgrada u Vodnikovoj ulici, u sklopu akcije kojoj su prioritet fasade u Donjem gradu, najavio je predsjednik gradskog Povjerenstva za zaštitu objekata od grafita Tihomir Milovac u intervjuu Hini.

“Moj prijedlog je da do Adventa uredimo Vodnikovu ulicu s kojom smo kao pilot projektom proljetos krenuli u analizu načina uklanjanja grafita”, izjavio je Milovac, povjesničar umjetnosti i gradski zastupnik iz kluba skupštinske većine.

Milovac kaže da su u Vodnikovoj prije pola godine testirali model i napravili prijedlog kako bi se ta ulica mogla urediti te je na temelju toga i revidirana postojeća Odluka o zaštiti objekata od grafita, u novu.

Založit će se da se očiste i Zakmardijeve stube kao zaštićeni objekt jer su “zastrašujuće zašarane”. Prioritet je i čišćenje fasada škola.

Počet će, kaže, i s čišćenjem fasada na Zelenom valu u oba smjera, između Zrinjevca i Mažuranca. Fasade su u tom dijelu, i prema istoku i prema zapadu jako zašarane, a na žalost mnoge su neodržavane i u lošem su stanju.

Oko 1300 zašaranih fasada

Podsjeća da se radi o ulicama kojima dnevno prođe tisuće i tisuće sugrađana i gostiju grada.

“Taj dio grada je nedopustivo zašaran, a centar je grada”, upozorava Milovac.

Donji grad kao povijesnu cjelinu treba prvenstveno zaštititi jer je od ukupnog broja vandalski zašaranih fasada u Zagrebu, njih oko 1300 u Donjem gradu, što predstavlja 80 posto u odnosu na cijeli Zagreb.

Uglavnom se radi o zgradama starije gradnje i grafitima bezidejnog značenja, napominje.

Povjerenstvo, kojemu je on na čelu, dobilo je zadatak analizirati stanje i odrediti prioritete u čišćenju. Bave se prvenstveno stanjem Gornjeg i Donjeg grada.

“Upravo smo predali analizu i prijedlog uputili gradskom uredu za obnovu zaduženom i za komunalne poslove koji će preuzeti dalje cijelu priču.Važnu ulogu ima GSKG preko kojeg ćemo djelovati i prema drugim upraviteljima održavanja zgrada”, rekao je Milovac.

Zakon propisuje da pristanak moraju dati svi suvlasnici zgrade čija će se fasada čistiti.

Važno je krenuti

To je problem, jer iako Grad u potpunosti to financira, uvijek se može dogoditi da će netko biti protiv. Zbog toga će upravitelji zgrada, uglavnom je to GSKG, sa suvlasnicima napraviti međuvlasnički ugovor pa će taj postupak ići brže jer će tako lakše osigurati suglasnost.

U ugovoru će se suvlasnici obvezati da će nakon uklanjanja grafita fasadu održavati čistom.

Milovac poziva sve građane Zagreba da se slobodno jave, jer već sada mogu angažirati tvrtku da im od grafita očisti i uredi fasadu, te će od Grada u roku od 30 dana dobiti povrat uloženog novca.

Važno je, kaže, potaknuti vlasnike i suvlasnike da u to krenu. Smatra da velika većina ljudi niti ne zna da postoji ta opcija, a zavladala je i neka vrsta apatije jer ljudi misle da će im odmah nakon čišćenja ponovno pošarati fasadu.

Kaže i kako su kritike bile kako Grad to financira iz proračuna, pa da to nije nikakva pomoć.

“To je točno, proračunski novac je novac svih nas, ali Grad nije dužan na ovaj način održavati privatnu imovinu. Ovime smo izašli u susret prema ljudima koji su stradali u potresu i imaju ekonomskih poteškoća. Želja nam je pokrenuti vlasnike ka promijeni odnosa prema njihovoj imovini, ali i prema javnom, zajedničkom gradskom prostoru”, poziva Milovac.

Plaća Grad

Zagrebačka Gradska skupština u rujnu je donijela odluku kojom Grad Zagreb u 100-postotnom iznosu financira troškove za uklanjanje grafita te za nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza za objekte na području povijesno urbane cjeline grada i dijela zone koja se nalazi unutar vizurnog koridora.

Grad također u 80-postotnom iznosu financira i troškove uklanjanja grafita te nanošenja antigrafitnog premaza za objekte u svim ostalim dijelovima Zagreba.

Milovac kaže da će se troškovi financirati iz stavke redovnog održavanja grada, ali ovog trenutka ne mogu znati koji je to iznos. Ovisit će koliko će se vlasnika i suvlasnika javiti za nadoknadu troškova.

Ako vlasnici, odnosno suvlasnici odluče bojom osvježiti cijelu fasadu, iznad zone prve etaže koja je najčešće zašarana i obuhvaćena čišćenjem, onda će taj ostatak sami financirati.

“To je ogroman broj kuća koje su zašarane i koje bi trebalo vratiti što bliže njihovom izvornom obliku. Zadatak Gradske uprave je da grad održava urednim, ali i samih vlasnika i suvlasnika da održavaju svoje objekte. Grad je doista zapušten i paradigmu da grad može biti brutalno grafitiran i da se ne moramo brinuti o objektima s vanjske, javne strane – to bi trebalo promijeniti”, smatra Milovac.

Napominje da premda postoji Odluka o komunalnom redu koja kaže da svi vlasnici i suvlasnici moraju održavati svoje objekte urednima i da je u protivnom predviđena ozbiljna novčana kazna – kazne nisu izricane, vlasnici nisu uklanjali grafite pa je to na neki način i ohrabrilo grafitere da nastave šarati po fasadama, a vlasnike da ih ne održavaju. To u Gradu žele prekinuti.

“U ovoj akciji očistit će se fasade, nekad će to biti samo čišćenje, a nekad bojanje te premazivanje s antigrafitnim zaštitnim slojem koji omogućava da ukoliko se ponovi grafit, da ga se u roku dva dana jednostavno može maknuti, bez nekih većih zahvata”, ističe Milovac.

Suradnja s umjetničkim grafiterima

Smatra da ta vandalska šaranja po fasadama imaju određenu “kulturološku i društvenu dimenziju koju treba razumjeti. Međutim, kada se takvim nastupom uništava tuđa imovina, tu razumijevanje prestaje”.

“Možda je opravdan ovakav iskaz većinom mladih ljudi koji potpisima, ‘tagovima’ izražavaju društveno nezadovoljstvo ili pak nesvjesno traže vlastiti oblik participacije u zajednici. Ja to posve razumijem. Međutim, nije dobro da to preraste u destrukciju”, kaže Milovac.

Ističe da njihovo Povjerenstvo odlično surađuje s grafiterima koji rade na “pozitivnoj slici grada” – daju dozvole muralistima, grafiterima koji umjetnički oslikavaju grad.

Ideja je, kaže, da rade paralelno, te da uz posao uklanjanja, potaknu i izvedbu umjetničkih grafita u dijelovima grada gdje je to dozvoljeno.

Grad s priznatim i poznatim grafiterima radi na tome da privuku mlade ljude koji sada šaraju i uglavnom se samo potpisuju po fasadama i privedu ih pozitivnijoj, “sunčanoj” strani ulične umjetnosti.

“Neka nešto nauče te da im damo prostore gdje će se moći umjetnički izraziti. Ovdje će biti mjesta i za navijačku skupinu BBB koja uglavnom bez dozvole Grada oslikava javne površine”, kaže Milovac.

Već imaju “odličnu i provokativnu zamisao” koja dolazi od zajednice grafitera kojima bi se dao na korištenje veliki, tipično urbani prostor jednog gradskog podvožnjaka u kojem bi grafiteri konstantno radili.

Bio bi to stanoviti grafiterski “Hall of Fame”.

