posebna regulacija prometa
Zagreb uvodi dva prometna režima uoči Svih svetih
Uoči blagdana Svih svetih, Grad Zagreb i ove godine uvodi posebnu organizaciju prometa i javnog prijevoza i to od subote, 24. listopada do ponedjeljka, 2. studenoga, a na sam blagdan, u nedjelju 1. studenoga, osigurat će besplatan prijevoz izvanrednim autobusnim linijama prema gradskim grobljima.
Posebna regulacija obuhvatit će zone groblja Mirogoj, Miroševec i Markovo polje, a Grad Zagreb i ZET preporučuju građanima da u danima pojačanih gužvi, osobito na blagdan Svih svetih, što više koriste javni prijevoz, koji će od 24. listopada do 2. studenoga prometovati uz dodatne kapacitete.
Na Mirogoju će od 24. do 30. listopada te 2. studenoga od 7 do 20 sati biti zabranjen promet Mirogojskom cestom, od Remetske do rotora, i Alejom Hermana Bollea, osim za vozila ZET-a, taksi-vozila i vozila s posebnom dozvolom. U subotu, 31. listopada, u istom vremenu zabrana na tim dionicama vrijedit će za sva motorna vozila osim vozila ZET-a.
Na blagdan Svih svetih, 1. studenoga, uvodi se potpuna zabrana prometa Mirogojskom cestom i Alejom Hermana Bollea na dionici od Rockefellerove do rotora. Na drugim dionicama u zoni groblja, uključujući Mirogojsku cestu od Rockefellerove do Remetske, Remetsku cestu i ulicu Kameniti stol, prolaz će biti dopušten vozilima ZET-a, taksi-vozilima i vozilima s dozvolom. U ulici Kaptol od 7,30 do 19 sati promet će biti zabranjen svim vozilima osim vozila ZET-a. Posebna regulacija obuhvatit će i zone Srebrnjaka i Nove Vesi.
Na Miroševcu će od 24. do 31. listopada te 2. studenoga od 7 do 20 sati Alejom tišine moći prometovati samo vozila ZET-a i taksi-vozila. U nedjelju, 1. studenoga, od 7 do 19 sati bit će zabranjen promet Alejom tišine, Mramornim prilazom i dijelom Oporovečke ulice, od Mramornog prilaza do Grižanske, osim za vozila ZET-a. Taksi-vozilima i vozilima s posebnom dozvolom na tim dionicama neće biti dopušten prolaz. Ograničenja će obuhvatiti i pojedine dionice okolnih ulica.
Na Markovu polju od 24. do 30. listopada te 2. studenoga od 7 do 20 sati bit će uveden jednosmjerni promet Alejom mira, od Zlatarske prema Vugrovečkoj cesti. U subotu, 31. listopada, i u nedjelju, 1. studenoga, od 6 do 19 sati bit će zabranjen promet Vugrovečkom cestom, od Varaždinske do groblja, i Alejom mira, uz iznimku za vozila ZET-a, taksi-vozila, vozila osoba s invaliditetom i vozila s posebnom dozvolom.
Na blagdan Svih svetih, 1. studenoga, od 8 do 19 sati prometovat će izvanredne autobusne linije 199 (Kaptol – Mirogoj – Krematorij), 297 (Kvaternikov trg – Srebrnjak) i 299 (Dubrava – Miroševec). Linija 298 (Dubec – Markovo Polje) prometovat će u subotu, 31. listopada, i u nedjelju, 1. studenoga, od 8 do 19 sati. Prijevoz na izvanrednim linijama bit će besplatan.
Toga dana neće prometovati redovne autobusne linije 106 (Kaptol – Mirogoj – Krematorij) i 201 (Kaptol – Kvaternikov trg), linija 105 (Kaptol – Britanski trg) vozit će izmijenjenom trasom, a linije 203 (Svetice – Vinec – Kaptol) i 226 (Kaptol – Remete – Svetice) bit će skraćene. Na području Miroševca ukidaju se redovne linije 206 (Dubrava – Miroševec) i 210 (Dubrava – Studentski grad – Novi Retkovec), a na području Markova polja linija 267 (Dubec – Markovo Polje).
Tramvajski promet 1. studenoga bit će pojačan na linijama 4, 6, 8, 11, 12, 14 i 17 s dodatnih 19 vozila, pa će u prometu biti ukupno 129 tramvaja. Ostale tramvajske linije vozit će prema nedjeljnom voznom redu.
Tijekom vikenda, 31. listopada i 1. studenoga, privremeno će se premjestiti i taksi-stajališta u zonama gradskih groblja, a izmijenit će se i lokacije pojedinih autobusnih stajališta na terminalima Dubrava i Dubec.
Detaljne informacije o prometnim ograničenjima, izmjenama linija i privremenim stajalištima dostupne su na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba i ZET-a.
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