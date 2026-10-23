Zagreb uvodi dva prometna režima uoči Svih svetih

Na Miroševcu će od 24. do 31. listopada te 2. studenoga od 7 do 20 sati Alejom tišine moći prometovati samo vozila ZET-a i taksi-vozila. U nedjelju, 1. studenoga, od 7 do 19 sati bit će zabranjen promet Alejom tišine, Mramornim prilazom i dijelom Oporovečke ulice, od Mramornog prilaza do Grižanske, osim za vozila ZET-a. Taksi-vozilima i vozilima s posebnom dozvolom na tim dionicama neće biti dopušten prolaz. Ograničenja će obuhvatiti i pojedine dionice okolnih ulica.