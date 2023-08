Zagrepčane izluđuju komarci: “Ovo stvarno nikad nisam doživjela!”

Podijeli :

Igor Soban / Pixsell / ilustracija

U Zagrebu se ne može živjeti od komaraca. Krvopija je kao nikad prije, a tome je zasigurno doprinijela poplava i vodeni val koji je došao iz Slovenije. Voda se povukla, no u njoj su se razvili komarci koji sada građanima ne daju mira.

Da je posljednjih dana zaista neizdrživo zbog komaraca svjedoče i stanovnici Travnoga.

– Evo, nismo ni sat vremena vani, a po tijelu imamo sigurno desetine uboda. Našpricamo sebe i djecu prije izlaska i još ih vani mažem nekoliko puta i kao da ih škropim vodicom. Nema efekta. Nema tog spreja koji pomaže, ogorčena je jedna majka koja se javila Večernjem listu.

Njezini susjedi također ističu kako su primijetili posljednjih dana sve više komaraca od koji se zaista teško obraniti.

– Sve je krenulo od posljednjih obilnih kiša. Od tada su se baš namnožili. Nema tog preparata koji nam pomaže – zaključila je sugovornica, dodavši da, iako živi na visokom 13. katu nikad kao ovo ljeto nije morala u stanu paliti aparate protiv komaraca.

– Dođem izvana, a puna kuhinja i kupaonica komaraca. Ovo stvarno nikad nisam doživjela, a živim ovdje preko 15 godina – zaključuje.

Ništa bolje nije niti na Vrbanima.

– Živim u istom stanu na Vrbanima sad treću godinu. Prve dvije nije bilo problema, navečer stavim tabletu u onaj aparatić koji ide u zid i mirna sam, ne znam jesam li imala 3-4 uboda cijelo ljeto, a i kad bih izašla van moglo ih se podnijeti. Ako bi neki i piknuo, bilo koja krema bi ublažila svrab i kroz dva dana to je to. Ove godine, nakon velikih kiša, postalo je strašno, ništa ih ne može zaustaviti. Bodu konstantno, i unutra i vani, a svrbi po tjedan dana. U ljekarni sam kupila kremu koja je duplo skuplja od drogerijskih, a niti ta baš ne pomaže. Došlo je do tog da mi utječe na kvalitetu života, na ništa se ne mogu koncentrirati dulje od par minuta prije nego se moram negdje češati – požalila se druga čitateljica.

Poslali smo upit o situaciji s komarcima u Zagrebu u Nastavni zavod za javno zdravstveno dr. Andrija Štampar, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

