Zagrepčani će plaćati najviši porez na plaće

Zagreb će od sljedeće godine imati najviši porez na plaće, potvrđeno je iz gradske uprave za 24 sata.

Vlada je ostavila gradonačelnicima i načelnicima mogućnost da stope poreza na plaću donesu u rasponu od 15 do 23,6 posto za niže plaće i od 25 do 35,4 posto za one koji zarađuju iznad 3981 euro mjesečno kad se ukine prirez. Sad one iznose 20 i 30 posto.

U Zagrebu će niža stopa iznositi 23,6 posto i 35,4 posto, što znači da će njima u potpunosti zamijeniti dosadašnji prirez od 18 posto. Te najviše stope su, inače, zakonom dopuštene samo Gradu Zagrebu, tako da ih ne može uvesti ni jedan drugi grad ili općina.Tako da zaposlene Zagrepčane od Nove godine čeka minimalno povećanje plaće od nekoliko eura. I to je povećanje zato što je Vlada povećala iznos koji se ne oporezuje s 531 euro na 560 eura. Ali poreznu “reformu” Zagrepčani neće osjetiti.

Prošli tjedan Tomašević je objašnjavao da bi grad imao 220 milijuna eura manje prihoda bez prireza, a da će i uz maksimalne stope poreza na dohodak izgubiti od 50 do 70 milijuna eura, pa da zato nema druge mogućnosti.

Zagreb, Split, Rijeka i Osijek četiri su najveća grada, u kojima se naplati 70 posto prireza. U Splitu i Osijeku kažu da još nisu donijeli odluke o porezima. Riječki gradonačelnik Marko Filipović još nije odgovorio na upit 24sata.

Za razliku od kontinenta, čelnici jadranskih gradova mogu dizati i turistički paušal te porez na kuće za odmor. Vlada je i za potonje uvela viši raspon, pa bi mogli nastradati vikendaši. “Čekamo konačne Vladine smjernice, a dotad razgovaramo i analiziramo. Split će pokušati naći balans da što manje optereti građane i poduzetnike, ali da može funkcionirati i graditi infrastrukturu”, rekao je splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

Split ima prirez 15 posto, pa bez njega godišnje gubi oko 15 milijuna eura.

