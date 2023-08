Tomašević ima plan za snižavanje cijene najma stanova, uključuje porez bogatima

Podijeli :

Već danima traju polemike oko toga treba li Grad Zagreb dosadašnji prirez nadomjestiti novim nametima za građane, od povećanja poreza na dohodak do dizanja paušalnog poreza za kratkotrajno turističko iznajmljivanje.

Oporba je oštro protiv, dok gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima traži način kako da nadomjesti ukidanje prireza.

Vladajući HDZ spreman je, kako se čini, u svom paketu zakona vezanom uz ukidanje prireza dozvoliti lokalnoj samoupravi da poveća ne samo stopu poreza na dohodak od plaće nego i stopu poreza na dohodak od imovine i kapitala.

Naime, Zagreb kao najveći grad ukidanjem prireza gubi oko 140 milijuna eura godišnje, a s novim porezima na dohodak i iznajmljivanje stanova tvrde da će kompenzirati tek oko 10 – 15 posto tog gubitka, piše Novi list.

No, ipak predlažu da se paušalni porez na kratkotrajno iznajmljivanje podigne čak peterostruko – s 40 eura godišnje po krevetu, na čak 200 eura. To je inače i maksimalan zakonski iznos za ovaj namet.

Dvostruka korist

Sve to diglo je na noge iznajmljivače u turizmu, a i zagrebačku oporbu, no u Možemo! ne misle odustati od tog nauma jer smatraju da se time postiže dvostruki benefit: prvo, to je ipak rast prihoda za zagrebački proračun, a drugo žele poticati dugotrajni najam stanova za razliku od ovog turističkog, kratkotrajnog.

Tomislav Tomašević objašnjava da se na taj način ne reguliraju samo cijene najma koje su otišle u nebo, pa obični zaposleni građani ili studenti teško više mogu izdržati pritisak najma stana, nego se reguliraju i cijene na tržišu nekretnina na duge staze.

On ističe da vlasnici koji stanove iznajmljuju dugoročno trenutno plaćaju pet puta viši porez nego vlasnici koji stanove iznajmljuju turistima.

– Glavni je razlog da su najamnine, odnosno stanarine za stanovnike Zagreba, postale neizdržive. Ovime želimo potaknuti vlasnike stanova na durogočan najam, odnosno da ih iznajmljuju stanovnicima grada, umjesto turistima, jer to je za nas viši prioritet, kaže Tomašević.

Taj je prijedlog na javnom savjetovanju, a u platformi Možemo! ističu da se ne boje da bi to moglo naškoditi njihovom rejtingu kod birača. Sličnu politiku vodile su neke stranke u Španjolskoj, i svejedno su opet dobili izbore, poručuju.

Priuštivo stanovanje

Ovo je samo jedan u nizu poteza k priuštivom stanovanju, kažu dodajući da su, čim su došli na vlast, ukinuli praksu, a potom i mogućnost prodaje gradske imovine, omogućili su ustanovama i udrugama da na transparentan način dobiju stanove za pružanje usluga organiziranog smještaja beskućnika, mladih iz alternativne skrbi, žrtava nasilja i drugih ugroženih skupina, a donose i odluku o najmu stanova koja na vrh liste prioriteta stavlja osobe u najtežim socijalnim i zdravstvenim prilikama, a zaključkom o cijeni najamnina motivira se one kojima su primanja narasla da prepuste stan potrebitijima.

Po novome prijedlogu, napokon će biti moguća prijava cimera na natječaje za dodjelu stanova, a sveukupno gledajući, cilj Grada je proširivati stambeni fond i kupnjom i gradnjom novih stambenih jedinica.

U pripremi su planovi za izgradnju 300 novih stanova, a u narednom periodu posvetit će se i stvaranju okvira za neprofitnu gradnju mehanizmima prava građenja, poticanjem dugoročnog i destimulacijom kratkoročnog najma te reaktiviranjem praznih stanova za dugoročni najam.

Tako je u pripremi odluka po kojoj će se mijenjati i model iznajmljivanja stanova u gradskom vlasništvu, gdje će socijalni cenzus postati ključan. Sadašnje stanje postalo je neodrživo, kaže Tomašević.

Pritom će se prvo ažurirati aktualni sastav korisnika tih stanova, a potom će se tih šest tisuća gradskih stanova dati u socijalni i priuštivi najam građanima.

Prema prijedlogu, gradski stanovi će za one s natprosječnim primanjima, postati višestruko skuplji nego sada.

Visina najamnine, za one s primanjima koja su veća od prosječnih, narast će na četvrtinu mjesečnih prihoda, čime se takve korisnike stanova želi potaknuti da se iz njih isele i gradske stanove ustupe drugima, otvoreno najavljuju iz vladajućeg Možemo!, piše Novi list.

