Ekonomski analitičar Neven Vidaković gostovao je u Novom danu i komentirao novi paket mjera koji će danas biti predstavljen na sjednici Vlade, a kojemu je prethodio i jučerašnji sastanak trgovačkih lanaca s premijerom i ministrima.

Vidaković je rekao da je taj sastanak bila klasična demagogija i igrokaz i kako nije realno za očekivati da će netko zaista u idućih nekoliko mjeseci pratiti kako se kreću cijene svih artikala.

Vidaković objašnjava da se trenutačno odvija strukturna inflacija

“Zbog inflatornog udara ekonomski sustav se počeo raštimavati. Imali smo mjere Vlade koje nisu spustile inflaciju i sad opet imamo mjere koje ju neće spustiti – ta raštimanost će biti sve veća i veća. Postoji fiskna formula u ekonomskoj znanosti kako se to popravlja. I onda možemo krenuti od današnje točke i pitati se kakvu ekonomiju želimo imati za 20 godina, za pet, za tri? I takvu ekonomiju početi graditi”, kaže Vidaković i objašnjava da se to u Hrvatskoj neće dogoditi jer to nitko ne želi i jer to nitko ne želi provesti.

“Ove iste mjere od Vlade, vidite da su trivijalne i besmislene. Zar nije tragedija da dva profesora ekonomskog fakulteta ne mogu smisliti ništa bolje od zamrzavanja cijena? Zato što je rezultat ekonomskih politika koje smo provodili sada postignut – ušli smo u euro, ušli smo u Schengen. Riješili smo velikim dijelom hrvatsko vlasništvo nad poduzećima, osim par produzeća nemamo nikakvu međunarodnu prisutnost…”, dodaje Vidaković.

