Vlada predstavlja paket mjera protiv krize. Što možemo očekivati?

Nakon sastanka s trgovcima i bankarima, u Vladi je održan i sastanak s predstavnicima sindikata, umirovljenika, HOK-a, Hrvatske poljoprivredne komore, HUP-a i HGK-a. Obrtnici su zadovoljni, poljoprivrednici su dobili posebnu pomoć za svinjogojski sektor, a poslodavci očekuju mirnije poslovanje bez Vladinih intervencija. Sve detalje trebali bi doznati u četvrtak kada će biti održana sjednica Vlade, a prije nje i sastanak GSV-a.

Piletić: Jasna spremnost trgovačkih lanaca da smanje cijene

“Danas smo različitim grupacijama predstavili paket mjera Vlade koji će sutra biti usvojen i tada ćete znati detalje. Uz paket mjera koji je na snazi do kraja ožujka 2024., dodajemo nove mjere koje su obuhvatile i korisnike sustava socijalne pomoći, umirovljenike, poljoprivrednike. I dalje snažno podupiremo gospodarstvo, obrtnike, sve male i srednje poduzetnike”, izjavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Poslodavci žele da Vladine mjere ostanu: “Ovdje nije riječ o subvencijama”

Potvrdio je da su svi predstavnici trgovačkih lanaca na ranijem sastanku izrazili “jasnu spremnost da doprinesu smanjenju inflacije u Hrvatskoj i da smanje cijene za čitav asortiman proizvoda”. Potvrdio je da se o tome vode razgovori u Ministarstvu gospodarstva.

“Zaključak je bio da su porasle cijene dobavljača, a to su pretočili u cijene za potrošače. No, uvidom u dobit u prošloj godini, sasvim sigurno imaju mogućnosti da za velik asortiman hrvatskih proizvoda snize cijene i to je bio današnji dogovor predstavnika trgovina i Vlade”, zaključio je Piletić.

Weber: Neopravdano dizanje cijena vrlo je teško definirati

“Podržavamo ono što je HUP cijelo vrijeme zagovarao, a to je nastavak mjera i zadržavanje ovog okvira sigurnosti i izvjesnosti kako bi poslodavci mogli nastaviti s ciklusom investicija, povećanjem stope zaposlenosti i rastom plaća”, kazala je nakon sastanka glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

Poslodavci se žale: Generacija Z ništa ne radi i nema nikakve socijalne vještine

Na pitanje nastavljaju li se subvencije električne energije i za velike poduzetnike, Weber je ustvrdila da se tu ne može govoriti o subvencijama, s obzirom da su već dulje razdoblje cijene električne energije na tržištu bitno niže od ograničenja cijena koje je odredila Vlada. Dodala je da ih Vlada uvjerava da će reagirati u slučaju energetskog šoka.

Naglasila je kako je HUP – Udruga trgovine odlučila podržati napore Vlade vezano za smanjenje cijena određenog broja artikala te da će svaki poduzetnik vidjeti za koji broj artikala i koliko može spustiti cijene. Na pitanje zašto su onda cijene rasle, odgovorila je kako cijena hrane na tržištu pada, a stabilizirale su se i cijene energenata i žitarica tako da se “efekti normalizacije cijena polako počinju vidjeti”.

“Nekoliko puta sam naglašavala da je koncept neopravdanog dizanja cijena vrlo teško definirati. Cijena je upravo onolika koliko je netko spreman platiti. Ako se neki proizvod dobro prodaje, određena cijena je dobro postavljena”, dodala je.

Sever: Sutra na GSV-u dogovor o cijenama hrane

“Zadovoljni smo ishodom sastanka i dobili smo otprilike ono što smo tražili i očekivali, a to je jedna stabilnost kada je riječ o građanima. Ove mjere su dobro prilagođene većini građana. Kada je riječ o energentima, to znači sigurnost i za gospodarstvo, odnosno njegov dio. Ali ono što smo također očekivali, nismo dobili danas ovdje, ali vjerujem da ćemo to dobiti sutra na sjednici GSV-a. A to je dogovor s poduzetnicima, trgovačkim lancima oko cijena hrane”, izjavio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, prenosi HRT.

“Izuzetno nam je važno i tu dajemo snažnu potporu Vladi da što može da napravi, da pritisne i trgovce i prerađivače, opskrbljivače i sve druge da spuste svoje cijene jer jedino to će omogućiti građanima relaksiraniju jesen i zimu”, dodao je.

Što u novom paketu čeka poljoprivrednike?

“Ovaj paket mjera je sveobuhvatan, prije svega najviše se odnosi na građanstvo i umirovljenike, a jedan dio na poljoprivredu. Zadovoljni smo dijelom koji se odnosi na svinjogojski sektor koji se našao u nemilosti zbog afričke svinjske kuge. Vlada je u paket uvrstila mjere koje smo tražili vezano za obnovu potencijala, zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i subvencije kroz HAMAG i kroz HBOR”, izjavio je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović.

Najavio je kako će s ministricom poljoprivrede biti nastavljeni razgovori o paketima koji se odnose na ogrjevno drvo kojega nedostaje zbog devastacije šuma, osobito na sjeveru Hrvatske, prenosi HRT.

‘Naknade za umirovljenike, i koji rade’

“Mi ovde govorimo samo o 5. paketu mjera koji ima antiinflacijske efekte. Njime smo zadovoljni – budući da za građane cijena plina i struje ostaje ista”, rekla je predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović. Za mjere koje se odnose na smanjivanje cijene hrane rekla je kako “ima nekih poteza i dogovora koje pozdravlja”.

Izvijestila je da će biti isplaćen i dodatak na mirovine koje iznose do 700 eura (u četiri kategorije do 60 eura), dok će umirovljenici čija mirovina iznosi do 300 eura dobiti 160 eura. Također je kazala kako je na sastanku ispravljena nepravda koja je bila “vidljiva samo birokratima iz Vlade”.

“Svi oni koji imaju toliko nisku mirovinu da su otišli raditi i ukupni im prihodi iznose manje od 700 eura, dobit će jednokratnu naknadu. To smo uspjeli”, kazala je.

Obrtnici pozdravljaju mjere

Hrvatska obrtnička komora pozdravila je mjere Vlade za obrtnike, ali i za najugroženiji dio stanovništva, izjavio je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil nakon sastanka. Novcem koji će dobiti naši sugrađani indirektno će se pomoći i obrtništvu.

Kazao je kako se od obrtnika ‘ništa nije tražilo’ te naglasio da se obrtnici nalaze u dvostrukoj ulozi jer su “kod formiranja cijena ovisni o velikima, tako da o cijenama nekad ni sami ne odlučuju”. Potvrdio je da se u okviru novog paketa mjere za obrtnike nastavljaju.

Milanović snižavanje cijena nazvao farsom

Snižavanje cijena i nove Vladine mjere komentirao je i predsjednik Republike Zoran Milanović. Nazvao ih je farsom rekavši da najavljeni potezi Vlade neće dati željene rezultate jer nijedna vlada ne može utjecati na cijene u trgovinama.

“Meni i nekome poput mene niže cijene šunke ili parizera ne trebaju. Odnosno vrlo rado, ali nisam bitan. Onome kome treba, njega zaštiti. To se ne radi tako da se fingira i folira da će se neke cijene spustiti i da imamo konzistorij trgovaca koji kao kardinali prolaze kroz Vladu. Pomozi onima koji stvarno trebaju pomoć jer prosječna mirovina u odnosu na plaću nije rasla ovoliko od vremena kada sam ja bio premijer”, poručio je Zoran Milanović pokazujući veličinu nokta.

Sever: Treba ih stisnuti svim sredstvima

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever rekao je, uoči sastanka, da su očekivanja velika: “Ne samo da se potvrdi da će mjere za građane ostati iste što se tiče cijena struje, plina, drva, nego da će se nešto riješiti i s hranom. Hrana je onaj dio koji stvara najveći udar na kućne proračune i raste daleko brže od inflacije.”

“Kada bi se cijene nekih artikala i vratile na kraj prošle godine, one bi i dalje bile osjetno veće nego što su bile 2021., smatra. Ocijenio je da se u Hrvatskoj vrlo jasno pokazalo da trgovci, dobavljači i prerađivači nisu socijalno osjetljivi. Treba ih stisnuti svim raspoloživim sredstvima”, poručio je Sever.

Uskoro podizanje kamata na štednju

Šefica HUB-a najavila skoro podizanje kamata na štedne depozite građana

Direktorica Hrvatske udruge banaka (HUB) Tamara Perko izjavila je da je na sastanku predstavnika banaka u Vladi bilo govora o mjerama koje bi olakšale život građana i podignula im kvalitetu života, između ostalog najavivši vrlo skoro podizanje kamatnih stopa na štedne depozite.

Upitana o tome hoće li podizanje kamata na depozite utjecati i na snažnije podizanje kamata na kredite poduzećima i građanima, Perko je rekla da se, s obzirom da su potrošači najosjetljivija skupina, kamatne stope na kredite neće dizati barem do druge polovice iduće godine, a i tada vrlo slabim intenzitetom.

Kada je riječ o ukupnim stambenim kreditima, kazala je – dvije trećine građana imaju fiksnu ili kombiniranu kamatnu stopu, što znači da se “njima ništa neće dogoditi”.

