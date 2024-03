Sigurnosni stručnjak otkrio što bi Putin mogao učiniti “ako ga se ne zaustavi”

Podijeli :

O napadu u Moskvi te posljedicama tog napada na Europu i svijet, kao i o opasnostimna od terorizma u Novom danu Tihomir Ladišić razgovarao je s bivšim voditeljem operacija u SOA-i Antom Leticom.

Ante Letica ističe da samo teroristi znaju zašto baš sad i zašto Moskva, a vode se logikom da nanesu što veću štetu i što više žrtava.

“Teroristički akt je akt komunikacije između društva i terorista koji se nalaze u ilegali. Oni govore – napadamo vas, tu smo… Što se tiče Islamske države, nakon poraza u Iraku i Siriji, disperzirali su se, ostale su sestrinske organizacije kao što je ova koja se optužuje za ovu akciju. Oni su se pojavili 2014., 2015. i nastali su od otpadaka Al-Kaide i talibana i već tad su s njima ulazili u sukobe. Odgovorni su za nekoliko smrtonosnih napada u Kabulu, jedno od toga je napad na rodilište, rusko veleposlanstvo u Kabulu, kao i zadnje akcije u Iranu. Njima je Iran jedan od ozbiljnih neprijatelja i jedan od glavnih ciljeva. Rusi su meta jer sudjeluju u Siriji u borbi protiv IS-a zbog ratova u Čečeniji za koje smatraju da su oni odgovorni i odnosa prema muslimanima koji ima Rusija. Oni su velika i ozbiljna prijetnja i ovaj teroristički akt može, nažalost, biti samo početak opširnije, opasnije terorističke aktivnosti koja nas očekuje”, rekao je Letica.

Dodaje da je moguće da su teroristi ocijenili da su ruske specijalne službe više okrenute prema traženju ukrajinskih i prozapadnih špijuna, ali i da je velik broj državljana bivšeg Sovjetskog saveza samo radna snaga za najteže poslove pa imaju bazu za regrutiranje terorista.

Premda je Islamska država preuzela odgovornost za napad u Moskvi, a i već su i prije napada stizala upozorenja američkih i nekih drugih obavještajnih službi o mogućem napadu u vrijeme izbora, Dmitrij Peskov još uvijek ne potvrđuje da je ISIL odgovoran te najavljuje prekid suradnje sa zapadnim obaveštajnim službama. Letica smatra da je to tipični narativ da je Ukrajina za sve kriva iako je žrtva.

“Putin je to shvatio kao provokaciju da bi se narušilo njegovo postizborno slavlje. Sad se pokušava izravno Ukrajinu povezati s tim, to je bildanje mišića za Ruse da se pokaže kako su jaki i snažni. Ovo što Peskov kaže da ne surađuju s drugim zemljama je najgore jer nijedna zemlja se ne može sama boriti protiv terorizma. Za to treba aktivna međunarodna suradnja i razmjena informacija”, ističe Letica.

“Putin je u najvećem problemu…”

Ipak, napadači su brzo uhićeni, a Rusi se nisu suzdržavali objaviti fotografije i snimke teško pretučenih zatvorenika. “To nije dobro”, smatra Letica: “Rusi su već jednom napravili problem kad su korespondenciju njemačkih generala pustili u javnost. Sad su htjeli pokazati ljudima kako su to brzo riješili. Putin je tu u najvećem problemu, obećao je sigurnost Rusima i pobjedu u Ukrajini i ako sad ima inicijativu u Ukrajini i u zamahu je, na unutranjem planu se događaju restrikcije i Putin, dakle, nije vjerodostojan lider koji može zaštiti svoje pučanstvo.”

Putin u svom govoru nakon napada više spominje Zapad i Ukrajinu. Letica kaže da mu to služi za daljnu radikalizaciju u Ukrajini i mobilizaciju snaga za jaču ageresiju, a da bi sakrio neke svoje slabosti. “Ovo Putinovo zanemarivanje upozorenja njegova je greška i da bi sad sakrio grešku i bahatost, sad optužuje Ukrajinu da su organizatori. To je samo u službi njegove politike i daljnje eskalacije rata u Ukrajini.”

Također, dodaje da bi se Putin mogao osvetiti u Ukrajini pokušavajući tako opravdati dosadašnje greške i dodatno radikalizirati ljude. “Ako ga se ne zaustavi, ići će do Kijeva. U posljednjem njegovom govoru postoji opasna rečenica o tome kako će se oni boriti do zadnjeg Ukrajinca”, rekao je.

Ukrajina se bez kvalitetne pomoći zapadnih zemalja ne bi mogla održati, napominje Letica, jer nema vlastite kapacitete suprotstaviti se Rusiji. “Pitanje je koliko će Ukrajina moći izdržati. Nadam se da svijet neće, posebno nakon američkih izbora, pustiti Ukrajinu niz vodu jer to bi bila tragedija za čitav svijet”, kaže sigurnosni stručnjak.

Europske zemlje pojačale mjere

Potvrđuje da sva ova događanja utječu na sigurnost Hrvatske. Napominje da su već mnoge europske zemlje, poput Francuske (zbog Ljetnih olimpijskih igara), Belgije, Nizozemske, Španjolske, Njemačke i italije, pojačale sigurnosne mjere. “Apeliram na ozbiljno sigurnosno promišljeno ponašanje bez stvaranja panike i straha jer to upravo oni žele. Žele da se bojimo, da budu faktor, da promijenimo svoje životne navike”, napominje Letica.

U svibnju istječe mandat šefu SOA-e i Letica ističe koliko je važno imati osobu na čelu, osobu koja ima normalne odnose s politikom, i to oba brda. Naglašava i važnost okruženja u kojem rade i percepcije. “Nestabilnost djeluje na njih jednako kao i na mene i na vas, a njihove greške imaju velike i teške posljedice”, rekao je Letica.

