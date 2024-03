Analitičar o terminu izbora: “Jednog datuma HDZ se boji, a najviše bi im odgovarao”

Podijeli :

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je prekinuo neizvjesnost oko raspuštanja Sabora, a time i održavanja parlamentarnih izbora.

Sabor će, kako je najavio, najkasnije biti raspušten do 22. ožujka, a onda počinju teći zakonski rokovi u kojima predsjednik Republike Zoran Milanović odlučuje o datumu održavanja izbora. U zadanim rokovima iskaču četiri izgledna datuma: 21. i 28. travnja te 12. i 19. svibnja.

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da je dobro što je odluka konačno objavljena.

“Dobro je jer će barem malo smiriti histeriju u javnosti i natjerati aktere izborne kampanje da konačno pokušaju barem nešto suvislo reći o tome što hoće s državom učiniti. Sve ovo što čujemo svelo se na to da jedni viču “Dosta”, a drugi viču “Ne idemo doma”. To naprosto nije ni iznad nivoa petog razreda osnovne škole dopustiv dijalog”, kazao nam je Puhovski.

Izbori mogu biti i u srijedu, 1. svibnja

On također smatra da su najizgledniji datumi održavanja parlamentarnih izbora 28. travnja i 12. svibnja, ali uz jednu napomenu.

“Nitko nikako da shvati kako u članku 5. stavku 3 Zakona o izborima u Hrvatski sabor piše da se izbori organiziraju neradnim danom, što znači da je mogući datum izbora 1. svibnja, a to je srijeda. Bilo bi zgodno vidjeti da se s prvomajskog graha ide na izbore”, kazao je.

Ipak, kaže, ne vjeruje da će se to dogoditi.

“HDZ se boji tog datuma još od devedesetih kada su pokušali zatrti tu tradiciju smatrajući je ljevičarskom. Objektivno govoreći, taj termin bi HDZ-u odgovarao. Njima odgovara što manja izlaznost, a budući da se radi o danu usred tjedna, izlaznost bi vjerojatno bila manja. Da predsjednik Republike ima malo smisla za potez ili čak duhovit potez, to bi bila sasvim zgodna doskočica da i jedne i druge vrati u nekakve manje histerične okvire. No, njemu histerični odnosi odgovaraju pa to neće učiniti”, smatra.

“HDZ je sve unaprijed pripremio”

Plenkovićeva objava da se na parlamentarne izbore ipak ide u proljeće čini se kao popuštanje pod pritiskom oporbe koja je zatražila žurno raspuštanje Sabora i raspisivanje izbora. No, prošloga tjedna taj prijedlog SDP-a nije prošao u Saboru. Je li Plenković tom odlukom ipak dao oporbi povoda da likuje? Puhovski tvrdi da nije.

“Potpuno je očito da je HDZ sve unaprijed pripremio i da nije to učinio pod pritiskom jer već imaju sve nositelje, čitavu ekipu za izbore. Nota bene, isključivo mušku. Gospođu Obuljen Koržinek stavili su kao koordinatoricu izbornog programa, koja tu neće imati previše posla jer se HDZ od prvog dana drži formule “naše ime je naš program” i kod toga ostaju”, kaže.

“Ne vidim da je Plenković uzdrman”

Oporba tvrdi da je Plenković uzdrman pa je odlučio ići na izbore ovako rano jer mu je “voda došla do grla”.

“Ne vidim da je HDZ uzdrman, ali vidim da se Plenković u nekoliko navrata ponašao kao da je uzdrman. Iz pristojnosti moram pretpostaviti da on bolje poznaje HDZ nego ja. Prema tomu, valjda on zna nešto što ja ne znam. I to moramo uzeti u obzir. Izvana gledano, čini mi se da HDZ-u i vladajućoj većini dosta dobro ide i da će ipak uspjeti značajan broj ljudi zadovoljiti povećanjem plaća. Imenovanje Turudića je premalo da bi oporba na tome jahala dalje. Ono što je doista problem jest da je oporba stvorila atmosferu moralne panike koja je naprosto pojela ozbiljne teme. Nema države u Europi u kojoj se manje govori o ozbiljnim temama. U nas je jedina tema korupcija, koja sigurno jest veliki problem, ali me nitko nije uvjerio da je to veći problem nego u drugim državama”, rekao je Puhovski.

Pat pozicija između HDZ-a i oporbe

Raspuštanjem Sabora do 22. ožujka donekle se otupljuje oštrica najavljenih prosvjeda lijevo-liberalne oporbe diljem Hrvatske. Time bi prosvjedi praktički postali predizborni skupovi.

“Imamo pat situaciju. Oporba će tvrditi da je HDZ na njihovu intervenciju donio odluku da se raspusti Sabor i ide na izbore, što mislim da nije istina, ali se ne može dokazati. A HDZ će dokazivati da je besmisleno okupljanje ljudi na ulicama kada su izbori već sazvani. Pritisak je sada na oporbi da nešto programski da u javnost. A tu nastaje problem jer su oporbene stranke suglasne samo u tome da im je dosta HDZ-a. Već idući korak je nejasan”, kazao je Puhovski.

