Zašto Srbi vole Ruse? “Prema zapadu je tolika netrpeljivost da sve opravdavaju”

Srpski novinar i autor više dokumentarnih filmova Adam Santovac gostovao je u Newsnightu gdje je u drugom dijelu razgovora s našim Ilijom Jandrićem komentirao situaciju u Srbiji u odnosu prema Rusiji, Kosovu i Europskoj uniji.

Povod za ovaj razgovor zapravo je dokumentarni film “Prijateljica” Adama Santovca koji je analiza odnosa Srbije i Rusije u zadnjih 200 godina. Gledatelji u Hrvatskoj mogli su ga pogledati u nedjelju u našem programu, a dostupan je i na YouTubeu.

U filmu pokazuje da odnosi Srbije i Rusije nisu oduvijek ni uvijek bili tako bliski kao danas.

“Kako vjetar na političkoj sceni puše, takva je bila i ljubav građana prema Rusiji”, objašnjava Santovac: “Rusija se doživljavala kao partner Srbije, ali je Rusija htjela ograničiti tu nezavisnost. Kad govorimo o 20. stoljeću, to je 12 godina formalno politički dobrih odnosa i dolazimo do 21. st kad 80 posto ljudi smatra da je Rusija Srbiji tradicionalno brat, ali najviše zbog 1999. i NATO bombardiranja. Rusija se tu mogla sve više etablirati kao zaštitnik Srbije. S jedne strane imate zapad koji ima zahtjeve, s druge strane imate Rusiju koja deklarativno podržava Srbiju i ne želi priznati neovisnost Kosova, sve je to doprinijelo atmosferi.”

U Srbiji je prije manje od deset godina jedno selo preimenovano u Putinovo. Na pitanje odakle ta ljubav baš prema Vladimiru Putinu, Santovac, koji je razgovarao sa stanovnicima Putinova, kaže:

“Zanimljivo je da su preimenovali selo po Putinu. Zašto više vole Putina od Rusije, jer je on i u Rusiji personifikacija cijele Rusije, kao i generalno ruski vladari kroz povijest. Kad pridodamo da ljudi vole čvrstu ruku, zaštitnika od zapada koji je neprijatelj kako ga mnogi vide, onda Putin dolazi kao individua koja je spremna lupiti šakom o stol i suprotstaviti se zapadu.”

“Ni rusofili nisu za rat”

Čak 80 posto stanovnika Srbije u sukobu s Ukrajinom, koja je također dominantno pravoslavna zemlja, podržava Rusiju. “Jednostavno, ljubav prema Rusiji je tolika da ljudi teško mogu zauzeti drugu stranu, stranu Ukrajine. Ali ni rusofili nisu za rat, stradanja, ali ako moraju birati stranu, onda ipak biraju Rusiju. Prema zapadu je tolika netrpeljivost da štogod Rusi naprave, to se opravdava”, objašnjava Santovac.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uporno odbija uvesti sankcije Rusiji, postoji opasnost da će pregovori s Europskom unijom zbog toga biti zamrznuti. Na pitanje brine li to uopće građane i političare u Srbiji, Santovac odgovara: “Imamo dvije strane medalje. Premda je svaka vlast u Srbiji koketirala s Rusijom, ova vlast je radila na tome da se mržnja prema zapadu više podgrije. Upitno je koliko Srbija radi na putu prema EU-u.”

Također, EU je očekivao da će Vučić postići sporazum s Kosovom, no to se čini dalje nego ikad. Santovac smatra da je jako teško reći hoće li se to ikad riješiti:

“Mislim da nitko ne može dati precizan odgovor. Činjenica je da se Vučić doživljava kao netko tko može riješiti to pitanje. Kosovsko pitanje, iako mu otežava, mudro ga čuva i odlaže njegovo rješenje jer zna da nema jakog protukandidata. Mislim da će zapad i računati na njega kao nekog tko to može riješiti. Tako se to prolongira.”

Santovac smatra da u Srbiji ne postoji snažna oporba kao ni politička snaga koja bi bila spremna uvesti sankcije Rusiji, postići međusobno priznanje s Kosovom i povući zemlju prema Europskoj uniji.

“Političari su s jedne strane protiv neovisnosti Kosova, a s druge strane za Europsku uniju, a to je nespojivo. Dok većina tako misli, teško će se nešto promijeniti. Za sankcije je i predsjednik rekao da bi to bilo nezahvalno prema građanima Srbije. Dao je jasnu poruku da to neće napraviti. Prioritet je pitanje Kosova pa će to, bojim se, jedno po jedno.”

