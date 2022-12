Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik (Zeleno-lijevi blok) Bojan Glavašević u Newsroomu je komentirao rasprave u Hrvatskoj koje se vode oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. HDZ se odlučio na konzultacije s oporbenim saborskim klubovima, a Glavašević smatra da su tako napravili korak unatrag i da bi bilo dobro da su to učinili i ranije.

“Sjetili su se da nemaju dvotrećinsku većinu. Konzultacije traju vidjet ćemo gdje će nas to dovesti. Bilo bi jako lijepo da su se to sjetili prije nego što su taj prijedlog uputili u proceduru jer tako se to radi”, kazao je Glavašević.

“Najveći problem je da se stvar postavlja na način da si ili za Ukrajinu ili za Rusiju ako si protiv ovog prijedloga, što je jako toksično, štetno i to ne odgovara istini”, dodaje zastupnik.

Mogu li se predsjednik RH Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković dogovoriti oko pitanja do 15.12.? “To bi bilo najbolje. Dvije institucije koje moraju surađivati u ovakvim situacijama. Njih dvojica bi trebali sjesti za stol i riješiti neke stvari.”

“Sankcije Rusiji još nisu iscrpljene”

Što se tiče provedbi sankcija koje je Zapad nametnuo Rusiji zbog invazije na Ukrajini, Glavašević smatra da je to dobar put.

“Siguran sam da sankcije nisu iscrpljene još, do sad je bilo osam krugova, očekujem da će ih biti i više. Moj dojam je da se u EU od toga ne odustaje. Poanta sankcija je da se Rusiju odvrati od rata u Ukrajine s jedne strane, a s druge da se ograniči geoplitički utjecaj Ruske Federacije i Bjelorusije u našim zemljama

Glavašević smatra da je to dobar smjer u zaustavljanju financiranja rata i način da se zaštitimo od ruskog utjecaja. “Sankcije služe da bi ljudi u ovoj zemlji zadržali radna mjesta i da bi imali čime kupiti kruh i da taj kruh ne bude još skuplji nego što je danas.”

“Tolerancija na Orbana kopni”

Osvrnuo se na odnos EU-a, ali i Hrvatske prema mađarskom premijeru Viktoru Orbanu.

“Tolerancija u EU za Viktora Orbana kopni i to značajno. Ne znam zašto HDZ vodi toliko popustljivu politiku prema Orbanu. Je li to plaćanje nekih ulaznica za Schengen i euro? Ako jeste, onda je to previsoka cijena”, kazao je Glavašević pa dodao:

“Kako bi HDZ reagirao da jedan naš drugi susjed, nazovimo ga Aleksandar Vučić na neku utakmicu došao sa šalom Srbije čije su granice na liniji Virovitica-Karlovac-Karlobag? Bi li se jednako benevalento reagiralo na to?”