Zbog greške Zakon o izbornim jedinicama opet će u Sabor. Kosor otkrila što je najapsurdnije u toj priči

Bivša premijerka Jadranka Kosor u Novom danu je komentirala grešku zbog kojeg Zakon o izbornim jedinicama mora ponovno u Sabor. Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da je predsjednik države Zoran Milanović namjerno i svjesno propustio potpisati novi Zakon o izbornim jedinicama prije 1. listopada, djelujući u sprezi sa saborskom oporbom, a protiv parlamentarne većine i Vlade.

“S tim zakonom je sve išlo naopako, radi se o šlamperaju“, kazala je Kosor o Zakonu o izbornim jedinicama.

Objasnila je na što se može utjecati u zakonu kad se vrati U Sabor. “Može se utjecati na onaj dio zakona, odnosno izmjene i dopune zakona koje su na dnevnom redu. U ostalo se ne može intervenirati, ali se može raspravljati i sasvim sigurno je to bumerang za vladajuće jer će se ponovno sve ove činjenice i stotine drugih iznositi na toj raspravi.”

Zakon o izbornim jedinicama mora opet u Sabor. Kekin: “To je šlamperaj i diletantizam” Zakon o izbornim jedinicama potpisan izvan roka. Jandroković: U mišolovku se prvi uhvatio Most

Kosor se osvrnula na przivke vladajućih koji su kritizirali predsjednik Milanovića. “Predsjednik je potpisao zakon u ustavnom roku – osam dana otkad je zakon izglasan u Saboru.”

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, komentirajući datum objave Zakona u Narodnim novinama, kazao je da su postavili mišolovku. “U mišolovku se prvi uhvatio Most, pa Grbin pa Benčić.”

“Najapsurdnije od svega zvuči da su oni bili svjesni da ne može biti zakon objavljen 3., a stupati na snagu 1., ali su to namjerno učinili i čekali da bi se netko ulovio u mišolovku”, rekla je Kosor.

Bivša premijerka se osvrnula i na problem s korupcijom u Hrvatskoj. “Za Hrvatsku nije dobro da se korupcija betonira, na svim mogućim razinama – od župana koji bježe s mjesta nesreće do ministrice koja udari dijete pa se sazna da tri godine nema vozačke, ali je njen predsjednik brani… Ministri koji ne poštuju zakon ne mogu ostati na dužnosti jedne jedine sekunde i to je nešto što Plenković ne razumije i sve je više ljut na one koji propituju takve primjere.”

Dodaje i da su svi ti ljudi koje je Plenković branio do zadnjeg trenutka na kraju morali otić sa svojih pozicija.

“Ne može taj Schengen koji mali broj građana osjeća kao postignuće pomesti sve ove afere – ni plin za cent, tri mjeseca i dalje ne znamo epilog te velike afere”, kazala je Kosor.

