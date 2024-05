Zbog norijade u Zagrebu posebna regulacija prometa

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Zbog obilježavanja Dana zagrebačkih maturanata, u petak, od 11 do 13 sati, u primjeni će biti posebna regulacija tramvajskog i autobusnog prometa, izvijestili su iz ZET-a.

Kolona maturanata s Trga bana Jelačića prema Bundeku krenut će u 12 sati te će, ovisno o situaciji na terenu, tijekom prolaska kolone, doći do zaustavljanja i preusmjeravanja linija.

Od 11 do 12 sati bit će obustavljen tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića. Linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 prometovat će preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara.

Oko 12,15 sati slijedi kratkotrajni prekid prometa Mihanovićevom i Vodnikovom ulicom, a oko 12,25 sati očekuje se i kratkotrajni prekid tramvajskog prometa Ulicom grada Vukovara, kod Miramarske, oko 15 minuta, dok kolona ne skrene u Aveniju Hrvatske bratske zajednice, kažu u ZET-u.

Od 12,10 do 13 sati očekuje se i preusmjeravanje autobusnih linija koje pripadaju terminalu Glavni kolodvor. Autobusi će voziti prohodnim dionicama, odnosno Ulicom grada Vukovara, Držićevom i Avenijom Dubrovnik do svojih uobičajenih trasa. Za to vrijeme bit će ukinuta autobusna stajališta Lisinski, NSK, Kruge, Bundek, Muzej suvremene umjetnosti-istok i Sopot, stoji u priopćenju.

