Zbog svađe s HDZ-om htio se iseliti iz države, a sada postaje ministar demografije

Budući ministar demografije iz kvote Domovinskog pokreta, na opće iznenađenje, bit će bivši gradonačelnik Trilja Ivan Šipić. Manje je iznenađenje da je i on, kao i mnogi drugi članovi DP-a - nekadašnji član HDZ-a.

Šipić je bio HDZ-ova uzdanica u Trilju još od 2008. pa sve dok na dnevni red nije došla Istanbulska konvencija, a zatim i unutarstranački izbori u HDZ-u, piše tportal. U Trilju je ugostio Plenkovićeve protukandidate Davora Stiera, Mira Kovača i druge, a ubrzo zatim stranka je odlučila da ga neće kandidirati za novi mandat gradonačelnika, iako je na izborima pobijedio tri puta zaredom, 2009., 2013. i 2017. godine. Tada je napustio HDZ i na izbore izašao sa svojom nezavisnom listom.

“Nakon svih mogućih pritisaka i konstrukcija, najviše podlih i lažnih tijekom proteklih godinu dana, odlučio sam ići, svojim imenom i prezimenom, na lokalne izbore. Neovisan. Ni o kome, posebno ne o ljudima koji su godinama bili podrška, a onda mi okrenuli leđa, neću izgovoriti nijednu ružnu riječ. Ostajem najprije vaš, a ostajem svoj jer sam se uvijek, uz sve mane koje imam, nastojao držati odluka od kojih može oćelaviti glava, ali neka je duša na mjestu. O meni i mojem radu, projektima sadašnjim i budućim, odluku će donijeti narod, a ne pojedinci koji moje ime blate na relaciji Trilj – Split – Zagreb”, objavio je tada Šipić, neskriveno šaljući poruku moćnom dalmatinskom HDZ-ovcu – Anti Sanaderu.

Izbore za gradonačelnika tijesno je izgubio, ali je njegova lista došla do prevladavajućeg utjecaja u Gradskom vijeću Trilja, kojemu je postao predsjednik. Od tada do danas traje vrlo tvrda kohabitacija s novim gradonačelnikom Ivanom Bugarinom, nekadašnjim Šipićevim zamjenikom.

Šipić je diplomirani teolog, rođen 1974. godine, a u Saboru je odradio mandat od 2016. do 2020. godine, paralelno s obavljanjem dužnosti gradonačelnika. Kada mu je i jedno i drugo izmaklo iz ruku, vratio se u struku i nastavio predavati vjeronauk. Zanimljivo je da je budući ministar demografije u tom trenutku razmišljao o selidbi u inozemstvo, piše tportal.

“Nisam tražio posao izvan struke i po tome se vidi da se nisam osiguravao kao mnogi iz politike, za koje se stranka ‘pobrine’ ili se ‘snađu’ za budućnost dok su u mandatu. U jednom trenutku čak sam pomišljao poći u Njemačku kao moja tri brata koji se bave vodoinstalacijama, izučiti taj zanat i započeti s obitelji novi život u inozemstvu. No procijenio sam da bi za moje mentalno i duhovno zdravlje najbolje bilo vratiti se struci i nastaviti predavati vjeronauk, volim raditi s učenicima, imam iskustva. Na koncu, tako i po mom Trilju mogu hodati uspravne glave jer je očito da nisam za sebe osiguravao ni tražio nikakva povlaštena radna mjesta. Iz politike sam izašao ravan s našim prosječnim građanima, imam stambeni kredit i auto na leasing, nisam otvorio nikakav biznis niti se zaposlio u javnoj službi, otišao sam bez ikakve popudbine”, rekao je tada za Slobodnu Dalmaciju i osvrnuo se na svoj razlaz s HDZ-om:

“A što da kaem? Nisam glumio narodnog heroja, samo sam izrekao svoj stav i to me koštalo. Žalosti me jedino postupak mojih nekadašnjih kolega u koje sam kao gradonačelnik polagao puno povjerenje i uz mene su stvarali karijere: malo tko je stao uz mene kad je uslijedila moja politička eliminacija. Šutjeli su i gledali kako se nada mnom provodi princip: ‘Sad ćeš platit’ jer si ispao s našeg puta.’ Promatrali su kako se na mene obrušava gomila laži i pokvarenih igara te se brže-bolje ukrcali u novi vlak. Mislim da je najbitnije ostati čovjek i ostati svoj, a stvari će nekako doći na mjesto”, objasnio je Šipić.

Na prethodnim izborima ušao je u Sabor kao kandidat Domovinskog pokreta u Devetoj izbornoj jedinici.

“Glavni problem s kojim se danas susrećemo je demografski slom, čiji je najveći uzrok iseljavanje naših mladih, a jedan od glavnih uzroka iseljavanja su korupcija i pogodovanje. To je valjda taj kontinuitet o kojem svi na listama vladajuće stranke danas pričaju i protiv toga se treba boriti”, poručio je građanima dok je još trajao igrokaz da je Domovinski pokret u čvrstoj oporbi HDZ-u.

