Želite prijeći na struju? Ovo su glavne prednosti i nedostaci električnih vozila

Često u zadnje vrijeme možemo čuti kako su električni automobili naša budućnost. Činjenica je da je i dio vozača u Hrvatskoj prešao je s fosilnih goriva na vožnju koja je djelomično ili potpuno elektrificirana.

S obzirom na najavu Europske unije da će prodaja svih novih automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem prestati od 2035., gotovo svaka marka automobila ima strategiju usmjerenu na električni pogon. Ali koje su prednosti i mane električnih automobila?

Mnogo je pozitivnih strana posjedovanja električnih automobila u usporedbi s benzinicima i dizelašima, tako barem misli 6.000 Hrvata, koliko je vlasnika automobila na struju u našoj zemlji.

Prednosti električnih automobila

Kako piše Carmoney, neke prednosti električnih vozila uključuju:

Nema neugodnih emisija – električni automobil pokreće velika baterija i električni motor umjesto motora s unutarnjim izgaranjem, što znači da nema po zdravlja štetnih i neugodnih ispušnih plinova iz auspuha. Troškovi vožnje obično su jeftiniji nego kod benzina ili dizela – jedna od najvećih prednosti električnog automobila više nije oslanjanje na benzin/dizel, budući da je trenutačna prosječna cijena litre u Hrvatskoj ponovno na visokim razinama. Ukoliko se puni na kućnoj utičnici, troškovi vožnje su izuzetno mali. Mirna, tiha vožnja i trenutno ubrzanje – električni automobili su iznimno tihi, što može biti uznemirujuće kada prvi put sjednete za volan. Također, snaga se prenosi istog trena te u svakom trenutku imate na raspolaganju sve konjske snage, a to rezultira sjajnim ubrzanjem, čak i kod slabijih automobila. Poticaji prilikom kupovine – u Hrvatskoj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost svake godine daje poticaje na kupnju električnih vozila. Prošle godine je maksimalni iznos poticaja koje ste mogli dobiti za kupnju automobila na struju bio 70.000 kuna, dok točne iznose za 2023. još nisu objavili. Ušteda na održavanju – električni automobili ne zahtijevaju promjenu ulja, često mijenjanje disk pločica ili drugo redovito održavanje. Također imaju puno manje pokretnih dijelova od automobila s motorom, pa su jeftiniji za održavanje od benzinaca ili dizelaša, iako problemi s baterijom mogu biti skupi. Mnogi problemi s električnim vozilima postaju prošlost dolaskom novijih automobila – riječ je o tehnologiji koja se ubrzano razvija i postaje sve bolja, tako da su neki stari mitovi, poput lošeg grijanja u električnim automobilima, već stvar prošlosti. Savršeno rješenje za vožnju u gradovima – električni automobili su zbog svega navedenog idealni za gradsku vožnju manjih relacija koje velika većina vozača svakodnevno prolazi.

Nedostaci električnih automobila

Naravno, postoje i nedostaci posjedovanja i svakodnevnog života s električnim automobilom. Od zabrinutosti oko dosega do sve veće cijene električne energije u krizi. Nedostaci uključuju:

Električni automobili koštaju više od vozila s benzinskim ili dizelskim pogonom – primjerice, Peugeot 208 s 1.2 litarskim benzinskim motorom starta s cijenom od 19 350 eura, dok cijena električnog e-208 s baterijom od 50 kWh kreće od 38.222,00 eura. Troškovi električne energije skočili su tijekom 2022. – tijekom energetske krize 2022., cijena električne energije je porasla, a punjenje vašeg automobila stavlja vas u razred većeg potrošača struja. Ipak, to je i dalje puno povoljnije od vožnje na benzin ili dizel. Doseg može biti izazovan – zabrinutost zbog dometa, kao što je poznato, bila je glavni čimbenik koji je mnoge spriječio da se odluče za vožnju na električni pogon. Istina, to je bio ozbiljan problem u ranim električnim vozilima, ali modeli koji sada stižu mogu preći i više od 400 kilometara po jednom punjenju. No vožnja na duge relacije još uvijek može biti problem za mnoge jer znači da morate stati na duže vrijeme (ovisno o dostupnim punjačima). Zimski uvjeti ograničavaju performanse baterije – kada hladna zima neizbježno dođe, performanse baterije se smanjuju, a njome i doseg. Infrastruktura za punjenje je komplicirana i nedovoljna – provjerite u svojoj okolici mjesta na kojima možete napuniti svoj automobil jer je infrastruktura još uvijek nedovoljna, a i samo korištenje puno kompliciranije od odlaska na benzinsku postaju. Nadalje, ako posjedujete električni automobil te živite u stanu bez mogućnosti korištenja kućne utičnice onda ovisite o takvoj infrastrukturi. Vrijeme punjenja – kada morate napuniti bateriju, poželjet ćete to učiniti što je brže moguće jer smo tako naviknuti. Punjenje električnog vozila još uvijek nije ni izbliza tako brzo kao punjenje benzinskog, dizelskog ili automobila na plin. No punjenje električnog automobila postupno se ubrzava jer, kao što smo rekli, riječ je tehnologiji koja napreduje.

Doseg električnih automobila

Vožnja na velike udaljenosti u električnim automobilima ne mora biti muka u svim vozilima. Korištenjem interaktivnih karata, možete isplanirati svoje putovanje i ciljati brze punjače koji će vam skratiti vrijeme zaustavljanja. Mnogi novi električni automobili opremljeni su navigacijskim sustavima koji će vam sami izračunati gdje trebate stati i na koliko vremena kako bi vaše putovanje prošlo čim brže.

Naravno, u idealnim okolnostima trebali biste putovati s jednim punim punjenjem, ali to nije uvijek moguće jer većina električnih vozila neće imati domet veći od 350 – 400 km. Postoje neki modeli s navedenim dometima od čak 500 km, kao što je Mercedes EQS ili Tesla Model S, ali to su vozila koja koštaju daleko iznad 100.000 eura. Na drugom kraju ljestvice su brojni gradski modeli koji dolaze s oskudnim dometom od 150-200 km, a to može ozbiljno ograničiti vaše putovanje.

Također, doseg električnog vozila ovisi o vremenu. Kada nastupi hladnoća, to može ozbiljno utjecati na kapacitet i performanse baterije. Na primjer, ako temperatura padne na samo pet stupnjeva, a vi vozite s uključenim grijačem, doseg može pasti i od 20 posto kada govorimo o malim gradskim automobilima s manjim baterijama.

Zašto doseg naglo pada?

Stvari postaju gore ako temperatura padne ispod nule. Važno je napomenuti da što je veća baterija, to je veći potencijal za gubitak energije. Niske temperature utječu na baterije jer se one oslanjaju na kemijske reakcije za skladištenje i oslobađanje električne energije. Litij-ionske baterije rade kada se litijevi ioni kreću od anode prema katodi. Hladnoća usporava ovaj proces i ograničava učinkovitost baterije.

Još jedan negativan učinak hladnoće je da brzine punjenja mogu biti sporije. Tesla priznaje da ekstremni vremenski uvjeti mogu rezultirati smanjenom brzinom punjenja na njegovim Supercharger punionicama, a isto je slučaj i s drugim mrežama.

No postoje načini kako produljiti vijek trajanja baterije vašeg električnog automobila na hladnoći, a to su:

Pokrijte svoj električni automobil – držanje električnog automobila u garaži ili zatvorenom parkirnom prostoru, ili čak ispod pokrivača može pomoći da automobil (i njegov akumulator) bude topliji. Što je toplije, veća je vjerojatnost da će zadržati naboj. Prethodno zagrijte automobil i bateriju – većina modernih električnih automobila ima mogućnost koja se zove “predkondicioniranje”, koja vam omogućuje da postavite automobil da se zagrije neposredno prije nego što uđete i krenete na put. Na taj način ne koristite akumulator za grijanje automobila. Vozite na učinkovit način – bateriju možete sačuvati tako da vozite ujednačenom brzinom, izbjegavajući nagla ubrzanja i kočenja i minimalizirajući upotrebu funkcija kao što su radio i grijači.

Trebate li kupiti električni automobil?

Kada je riječ o donošenju odluke o promjeni, svodi se na vas i na ono što trebate od svog automobila. Ako redovito vozite na duge udaljenosti, električna vozila nisu vaš idealan izbor, ali takvi su vozači u manjini. No, kako vrijeme prolazi, proizvođači nastavljaju predstavljati nove električne modele s boljim dometima. Nadalje, kako se novi modeli i dalje pojavljuju, tržište rabljenih vozila biva preplavljeno rabljenim električnim vozilima po mnogo razumnijoj cijeni.

Ako se vaša svakodnevna vožnja sastoji od “skakanja” po gradu ili vožnje do ureda i natrag, tada bi promjena na električni automobil mogla biti pametan, ekonomičan izbor koji bi dugoročno mogao koristiti vašem novčaniku. No ponavljamo, ako nemate mogućnost punjenja električnog automobila na vlastitoj utičnici ovisite o još uvijek manjkavoj mreži punionica, a i samo punjenje na istima košta dosta više od onoga na kućnoj utičnici, čime se pak poništava isplativosti.

Na kraju, sve ovisi o vašim potrebama (vožnja kratkim relacijama), ali i mogućnostima (punjenje na vlastitu utičnicu).

