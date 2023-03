Podijeli :

Image by presley123 from Pixabay

Predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić na Facebooku je podijelio zanimljiv status vezan za - toalet papir.

Boras Mandić objavio je, naime, fotografije dviju rola toaletnog papira, jedne kupljene u Italiji, a druge u Hrvatskoj. Obje role na fotografiji su izvagane, ona talijanska teška je 147 grama, a hrvatska tek – 69. Boras Mandić objasnio je u statusu što smatra problemom.

“Cijene su prilično visoke, ali čeka nas sjajna turistička sezona”

“Lijevo je toaletni papir kupljen u Italiji, desno je toaletni papir kupljen u Hrvatskoj. Cijena im je podjednaka, talijanski je malo jeftiniji, ali neznatno. Na prvi pogled ista cijena cca 4€ za 10 rola. Ali… nije baš tako. Rola talijanskog papira je puno kompaktnija i teži 147g a hrvatska rola teži tek 69g! Više od duplo manje! I onda kad idete ‘raspakirati’ proizvod do kraja dolazite do još jedne zanimljivosti. Kod naše role na raspolaganju imate točno 120 papirića, a kod talijanske role točno 352 papirića istih dimenzija! Ili da prevedemo – ako kupite u Italiji wc papir će vam trajati točno 3 puta duže!! Odnosno kod nas kupujemo istu stvar 3 puta skuplje. Ne znam da li će ovaj post doći do nekog portala, ali svakako bi bilo dobro da se naše regulatorne agencije i udruge za zaštitu potrošača pozabave ovom temom. Kad su u našim trgovinama i ovako enormne cijene hrane i kućanskih potrepština bilo bi zgodno da bar točno znamo što za taj novac dobivamo! I naravno koje kvalitete! A do onda pravac Trst i Ilirska Bistrica”, piše šef Županijske skupštine Primorsko-goranske županije na Facebooku.

