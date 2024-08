Klaus: U tijeku je igra Vlade i turskog vlasnika oko vlasničke strukture

Podijeli :

Proizvodnja mineralnih gnojiva u Petrokemiji bila je zaustavljena u proljeće. U međuvremenu je obavljen remont postrojenja, a za sutra su najavljene pripreme za početak proizvodnje. I dalje je nerazjašnjena situacija da je država uplatila 12 milijuna eura, ali izgubila kontrolni paket u toj strateškoj kompaniji. Za Novi dan je govorio predsjednik Sindikata EKN Hrvatske, Željko Klaus. Kaže da je radnike vijest o početku proizvodnje razveselila, iako je situacija s kompanijom i dalje neizvjesna.

“Sigurno se počinje s proizvodnjom. Radi se o vrlo složenom sustavu, to nije pali/gasi, treba provesti puno predradnji da bi došlo do pokretanja amonijaka i proizvodnje. Ako bude sve dobro, amonijak bi trebao procuriti 27./28.-og kolovoza. Raspoloženje radnika je puno bolje. Bili su zabrinuti. U ovih šest mjeseci nije se proizvodilo, plaće su išle, nije uskraćeno niti jedno pravo, kolektivni ugovor poštivao se do zadnjeg centa. No ta neizvjesnost dok nema proizvodnje, radila je veliku nervozu”, kaže Klaus.

Petrokemija će se dokapitalizirati s najmanje 70, a najviše 140 milijuna eura

Bit će izuzetno teško zbog odlaska dijela radnika

“Iz Petrokemije je u zadnjih šest mjeseci otišlo oko 120 ljudi i to za istu plaću, što govori da su se uplašili, ljudski rečeno nisu osjetili sigurnost. Trenutno u Petrokemiji ima 1049 radnika. Ovih dana se navodno radi na zapošljavanju. Bit će izuzetno teško kad se pokrene proizvodnja. Kad ode kvalitetan procesni radnik ili inženjer, to je velika šteta. Rukovoditelji moraju dužnu pažnju posvetiti i sigurnosti, to je opasna tvrtka”, govori Klaus.

Vezano za propuste u dokapitalizaciji Petrokemije u kojoj je država uplatom 12 milijuna eura svoj udio u vlasništvu s 45 smanjila na oko 20 posto, Klaus kaže da nema novih informacija, osim neslužbenih da Vlada pregovara s vlasnikom.

“To su majstori – uložiti novce pa smanjiti vlasništvo koje si imao. S dokapitalizacijom se ne događa ništa, nije provedena niti upisana. Dakle, stanje s vlasničkom strukturom je isto kakvo je bilo. Vode se pregovori no tvrtki je nasušno potreban kapital. Petrokemija ne može raspolagati s novcem koje im je država namijenila, zarobljena su”, dodaje.

Nemojmo zaboraviti da je Petrokemija lani završila poslovanje s više od 40 milijuna eura gubitka. S obzirom na kasni početak proizvodnje gubitak će ove godine biti još i veći.

Kažu u DP-u imat će člana Uprave. Imamo ih tri u INA-i pa vidite tko je gazda

“Ne razumijem iskreno Ministarstvo gospodarstva i zašto se s ovim čeka. Nije mi jasan ni turski vlasnik. Oni su za ovaj posao potrošili ogroman novac. Ozbiljan novac, to su stotine milijuna eura i nekako razmišljam zašto bi netko trošio toliki novac, a onda se igrao s proizvodnjom. Mislim da je ovo sve neka “igra” između Vlade RH i turskog vlasnika upravo zbog vlasničke strukture.

Moguće da vlasnici pritišću Vladu. Neslužbeno se pregovara i navodno je Vlada odustala od povratka vlasničkog udjela na 25 posto +1 nego se radi na promjeni međudioničarskog ugovora u kojem bi se neke stvari riješile bolje i kvalitetnije nego da imamo samo to vlasništvo. Kada imate 75 posto +1 vi se možete probuditi jednog dana i reći hvala, ne želim više. Zato mislim da država ne bi smjela dozvoliti da izgubi paket, pogotovo zbog hrvatske poljoprivrede.

Gnojivo se sad uvozi. Podsjećam, sankcije Rusiji da. ali ne na mineralna gnojiva jer to nam treba. Spominjalo se u jednom trenutku iz DP-a imat ćemo svog člana uprave. Jedan član uprave u četveročlanoj Upravi – nema šanse. Imamo u INA-i tri člana uprave pa znamo tko je gazda”, zaključio je Klaus.

