VIDEO / Obraćanje Primorca nakon poraza: Dao sam sve od sebe…

Dragan Primorac nije uspio preokrenuti rezultat u drugom krugu predsjedničkih izbora. Na Pantovčaku ostaje aktualni predsjednik Zoran Milanović.

Primorac se obratio posjetiteljima u stožeru i javnosti. Zahvalio je svima koji su glasali i tako pokazali da im je stalo do domovine. “Hvala vam na tome od srca”, poručio je nasmijani Primorac. Zahvalio je obitelji i svom timu, ali i svima okupljenima “na vjeri u mene od početka ove predsjedničke kapmanje”.

“Zahvaljujem HDZ-u, najsnažnijoj političkoj stranci u RH i predsjedniku Plenkoviću i cijelom vojdstvu na potpori koju se mi dali. Zahvaljujem svakom članu HDZ-a, bili ste moja inspiracija i ostali”, rekao je Primorac. Zahvalio je i ostalim strankama koje su ga podržale, kao i svima koji su mu dali glas, ali i onima koji nisu.

Hrvatima izvan RH poručio je da im zahvaljuje na ljubavi. “Mi smo jedan narod, ponosan narod, tako će ostati do kraja. Nitko nas neće podijeliti. Koliko je bilo moguće, dao sam sve od sebe da me građani upoznaju. Ponudio sam viziju bolje, drugačije i ponosne Hrvatske. Dio naših birača nije birao program ni viziju, ali to je pravo demokracije”, rekao je.

“Hvala dragom Bogu, izdržao sam sve, ostao uspravan, vjeran svojim načelima i vrijednostima. Ovom prilikom šaljem poruku svima: Hrvatska mi je bila i ostat će na prvom mjestu, dragi prijatelji”, rekao je Primorac.

“Napravio sam sve što je bilo moguće kako bih ja, cijeli moj tim, vodstvo HDZ-a, hodali uspravne kralježnice i čista obraza. to me čini ponosnim, hvala vam na vašoj potpori”, rekao je dodajući da nema ništa vrjednije od obraza, časti, morala i ponosa. “To nam je dala tradicija hrvatskoj čovjeka, time se ne trguje i prvu minutu nakon ovih izbora, gdje god krenem Hrvatskom hodat ću čista obraza i morala i svih onih vrijednosti koje su mi dali moji roditelji i domovina Hrvatska. S time nema trgovine i niti će je kad biti”

“Zorana Milanovića i mene dijele potpuno različite duhovne, moralne, stručne vrijednosti i promišljanja o budućnosti naše domovine. Odluku su građani donijeli demokratskim putem i valja je poštivati”, rekao je.

“Ovom prilikom, dragi Andrej, želim reći veliko hvala na potpori”, rekao je Primorac obraćajući se okupljenima u stožeru.

“Duboko vjerujem da smo najjači kad smo zajedno. Kao što je govorio prvi predsjednik, Hrvatska treba i ljevicu i desnicu i jedino tkao može ići naprijed. Ovo je trenutak kad trebapromišljati o budućnosti naše domovine kako bi ona išla dalje”, rekao je Primorac najavljujući da će se nastaviti baviti znanošću kako bi što snažnije pozicionirao Hrvatsku u svijetu. “To je Hrvatska koju sam sanjao i takva Hrvatska će se dogoditi, dragi moji prijatelji”, poručio je na kraju.

Svima okupljenima je zaželio svako dobro. “Moja konačna poruka je: Neka nam vječno živi naša domovina Hrvatska”, zaključio je.

