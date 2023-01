Žuri li Plenković na izbore? Jedna znakovita izjava mogla bi biti jasan znak

Podijeli :

Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sljedeće 2024. godine birat ćemo novi saziv Hrvatskog Sabora, nove zastupnike u Europskom parlamentu, i novog predsjednika ili predsjednicu. I ne nužno tim redom. Dapače. mnogi već sada kalkuliraju koji bi hodogram kome više odgovarao, i ključno - hoće li Plenković zaključiti da mu raniji termin donosi bolji rezultat.

Premijeru Andreju Plenkoviću je ugodno u njegovoj premijerskoj funkciji i ne boji se da će ga itko ugroziti. Pogotovo ne ovakva oporba.

“Logično da se oporba mora spremati kada oni svi skupa ne mogu dobiti kao mi. SDP je na povijesno niskih 11,5. Ne sjećam se kada se to dogodilo, da je obrnuto samo bi se o tome pisalo”, rekao je Plenković.

Oporba polako uzima zalet, no HDZ i dalje tvrdi da ranijih izbora neće biti.

“Sad ćete imati puno toga u narednih godinu i pol dana koji će u nekakvoj kaotičnoj atmosferi… Imate njih koji moraju naći neki eko u vašem medijskom prostoru i nas koji radimo posao. To je velika razlika i to se vidi. Pa ljudi na kraju biraju razumom”, dodao je premijer.

Nakon dogovora u Zagrebu očekuje se dogovor ljevice i na nacionalnoj razini. SDP-u, čini se gori pod nogama, čim vrši ovakav javni pritisak na Možemo.

“Mi ne mislimo nikoga ni moliti ni prositi da ide s nama. Nudimo svima platformu za bolju Hrvatsku. Logično bi bilo s nama da izađemo sa strankama Možemo i Centar, ali ne mislimo klečati, puzati i moliti ih”, rekao je Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a.

Hajdaš Dončić dao rok lijevoj oporbi: Sad ću im poslati poruku… Bernardić: Veća je šansa da Mjesec padne na Zemlju, nego da Grbin bude premijer

Možemo smiruje tenzije, Centar ne žuri. “Pa ja sigurno neću Siniši kojeg dobro poznajem i dugo ga poznajem slati poruke preko medija. Popit ćemo mi kavu pa ćemo razgovarati. I razgovori i pregovori se neće događati preko medija, događat će se izravno između stranaka”, kaže Sandra Benčić iz Možemo.

“Ništa se ne mora odlučiti na takav način. SDP ima svoje planove, odluke, ultimatume. To je njihova stvar i njihova komunikacija”, dodaje Dalija Orešković iz stranke Centar.

No Hajdaš Dončić postavlja ultimatum i poručuje – SDP može i sam. “Imaju neki rok do ožujka, travnja ako žele. Ako ne, poslat ću im sad poruku – oni će biti odgovorni ako mi ne pobijedimo na izborima jer oni odbijaju racionalna rješenja. I Možemo, i Centar, i sve političke progresivne stranke će biti odgovorne ako ne pobjedi oporba. Sretno vam bilo dečki i cure”, rekao je u Studiju N1.

Ljevica je izbore dosad dobivala samo ujedinjena. Ovog puta bi se glasovi mogli raspršiti zbog ranijeg raskola u SDP-u.

“Činjenica je da ćemo biti alternativa na idućim izborima. Baš iz tog razloga što mislim da su SDP i Možemo ovom koalicijom u gradu Zagrebu pokazali da nisu u stanju upravljati jednim relativno velikim sustavom kao što je grad Zagreb, a samim time onda nisu pogotovo u stanju voditi državu”, rekao je Davor Bernardić iz Socijaldemokrata.

Razjedinjena je i desnica. Suverenisti su posvađani sa Zekanovićem, Domovinski pokret sa Škorom.

“Nekih službenih razgovora dosad nije bilo. Mislim čak i da je prerano. Vjerujem da će tijekom proljeća doći do prvih ozbiljnijih razgovora. Što se tiče Hrvatskih suverenista, najbolje trenutno surađujemo s Mostom ovdje u Hrvatskom saboru. Hoće li to sutra izroditi nekom koalicijom, to ćemo vidjeti”, smatra Marijan Pavliček iz Suverenista.

A Most za ponedjeljak priprema predstavljanje svoje programske deklaracije. “Kroz idućih šest mjeseci namjeravamo predstaviti kandidata za premijera. Ja sam jedan od kandidata o kojima se razmišlja, ali mislim da ljudi koji gledaju samo svoje osobne ambicije ne mogu ništa dobro donijeti ovoj zemlji”, rekao je Nikola Grmoja iz Mosta.

Dok oproba sklapa saveze, slučajno ili ne, premijer glasačima nudi nova obećanja. “Ukinut ćemo i zakon kojim je smanjena mirovina po posebnim propisima za oko 62 tisuće branitelja i obitelji i vratiti deset posto. Prvih pet posto 1. srpnja ove godine, a drugih 1. siječnja 2024. godine”, otkrio je Plenković.

Bude li u skorije vrijeme još ovakvih izjava, to bi mogao biti znak da vladajući žure na izbore.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kako kupiti auto u Njemačkoj? Detaljni vodič uz koji je nemoguće pogriješiti Nestanak ruske jahte: “Nikakve logike da se krivica baca na posadu”