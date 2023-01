Podijeli :

Izvor: N1

Bivši predsjednik SDP-a, sada saborski zastupnik kluba Socijaldemokrata, Davor Bernardić gostovao je u N1 studiju gdje je govorio o pripremama za parlamentarne izbore.

Na pitanje o tome jesu li socijaldemokrati spremni za izbore, Bernardić odgovara: “Stranka je osnovana. Spremamo se za izbore. Okupili smo veliki broj stručnjaka u naše aktive po pojedinim područjima. Središnji aktiv vodi ugledni ekonomist Marko Šundov iz Splita. Pripremamo se ponajviše sa ljudima i politikama za ponuditi našim ljudima vrlo jasne politike za dizanje životnog standarda i onih stvari koje muče hrvatske građane”.

Međutim, rejting Socijaldemokrata u anketama je jako loš: “Pa mi smo osnovani prije tri mjeseca. Naš rejting koninuirano polako raste. Nema razloga za zabrinutost, ima uvijek za ozbiljnost”. Neke od politika koje Bernardić ističe su dizanje životnog standarda, rast plaća, dostupnost stanova mladim ljudima, dostupnost vrtića svim roditeljima za simbolične cijene, podizanje minimalne zajamčene mirovine prenzionerima. “Želimo da Hrvatska postane punopravna članica eurozone i kad je riječ o životnom standardu”.

“Mi računamo na birače građanskog lijevog centra i ljevice. To je naše prirodno biračko tijelo. Činjenica je da ćemo biti alternativa na sljedećim izborima baš zato što mislim da su SDP i Možemo koalicijom u Gradu Zagrebu pokazali da nisu u stanju upravljati gradom, a samim time nisu u stanju upravljati državom”.

Komentirao je i svoju bivšu stranku SDP: “Govoreći o svojoj bivšoj stranci, to je nešto za što sam emotivno vezan. Teško mi je zato što u SDP-u ima jako dobrih i kvalitetnih ljudi, ali sadašnje rukovodstvo jednostavno ne pokazuje nikakve znakove da žele nešto ponuditi ljudima. Pokazuju bezidejnost i izgubljenost. A što je najgore, izgubili su povjerenje.”

“Vi imate situaciju da je SDP nekad resilo to što je demokratska i poštena stranka. Sad više nije. U SDP-u su ljudi istjerani, klub je raspolovljen samo zato što su imali različito mišljenje. zagrebačka organizacija je dva puta raspuštena da bi postala prikrpak Možemo u Zagrebu. Oni ne pokazuju zanakove demokratske stranke, a nisu ni pošteni. I sami znate da je Grbin protupravno uzeo 50.000 kuna iz državnog proračuna i da ih još nije vratio.” Na komentar da ih je donirao udruzi, Bernardić kaže: “To nije moralno ponašanje i ti ljudi imaju putra na glavi. U Holding zagrebački su doveli korumpirane i nesposobne ljude. Ti ljudi u mom SDP-u nekad ne bi bili nigdje”.

SDP je ponovno angažirao Alexa Brauna. Na pitanje tko će pomoći Socijaldemokratima: “Mi imamo veliko iskustvo i znamo kako organizirati izbore i za nas ne brinite. Braun je nesumnjivo stručnjak i mislim da ne košta ispod 50.000 eura mjesečno koliko ja znam. Nijedan stručnjak vam ne može pomoći ako nemate dobar proizvod. Veća je šansa da mjesec padne na zemlju, nego što je šansa da će Peđa Grbin biti predsjednik Vlade. Ja se nisam bavio podjelama. Bez obzira na to teško stanje u kojem sam zatekao SDP, doveli smo ga do sjajnog rezultata na europskim izborima, pobjedili smo na predsjedničkim izborima i kao anketni favoriti ušli smo u parlamentarne izbore”.

“Nakon prvog izbornog poraza sam odlučio da se više neću kandidirati za predsjendika SDP-a. To je pitanje političke odgovornosti, ali ja sam takav čovjek. Osjetio sam da to trebam napraviti. Moja savjest je čista. Mirno spavam. To je najvažnije ako se bavite politikom, da danas možete svakoga pogledat u oči i reći ono što sam pričao jučer, do toga držim i danas”, zaključuje Bernardić.

Štrajk radnika Čistoće

Govorio je i o zagrebačkoj gradskoj vlasti te štrajku radnika Čistoće: “Ako je neki kruh kruh sa sedam kora, to je onaj radnika Čistoće. To je nekorektno od uprave Holdinga i gradonačelnika. To je kao loša kopija Bandića. Uz Bandića se vezala sumnja velika na korupciju, ali s druge strane svi su govorili da je sposoban. Ovdje imate također sumnju na korupciju poput namještanja natječaja za podzemne spremnike, imenovanja financijera u nadzorne odbore i upravna vijeća, namještanja i pogodovanja kućicama, Pripuz ima ugovor 6,4 milijuna eura veći nego u najboljim danima Bandića, iste tvrtke su radile advent. Imate Bandića – sumnja za korupciju, sposoban. Ova ekipa koja je sada došla nažalost – sumnja za korupciiju, nesposobni. Trebalo je godinu i pol dana da se iz parole idemo delati prijeđe u parolu idemo raditi.”

